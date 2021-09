Boxe : Jake Paul veut Jorge Masvidal : “Seulement si son père Dana White le quitte”

Jake Paul veut affronter Jorge Masvidal. .

Jacques Paul vient de gagner un combat controversé avec Tyron Woodley et bien qu’il ait annoncé sa « retraite » et son retour dans les 24 heures, Il pense déjà au prochain combat dans lequel il espère affronter Jorge Masvidal.

Le combattant de l’UFC a récemment affirmé à ESPN que il est prêt à assommer et à retirer n’importe lequel des frères Paul. Ce défi a été relevé et dans une interview pour The MMA Hour, Jake a dit que ce serait son plus grand défi.

“Je veux dire, honnêtement, d’un point de vue personnel, J’adorerais que ce soit Masvidal. Juste pour parler de merde. Juste à cause de son nom. Juste parce qu’il est encore dans la fleur de l’âge et qu’il y a beaucoup de problèmes personnels là-bas. Je viens de faire sortir son garçon Tyron.”

Bien que le combat apportera beaucoup de points de vue et d’argent, Jake sait que ce serait difficile à gérer à cause de l’interdiction imposée par Dana White ses combattants à participer à ce genre d’événements.

“Mais j’espère, Dana le laissera sortir de son contrat, mais nous ne savons pas si cela peut arriver. Mais pour moi personnellement, je pense que ce serait le défi le plus difficile, le gars le plus dur et le plus grand nom. Le plus pertinent aujourd’hui. je pense que c’est celui qu’il faut faire. Je pense que cela arrivera à un moment donné, mais c’est certainement en haut de ma liste. »

Jake a mentionné que les règles imposées par le président de l’UFC C’est parce qu’il a peur que lui et son frère humilient leurs combattants, tout comme il a interdit à George St-Pierre de combattre Jake.

On verra. Son père, Dana White, n’a qu’à le quitter. C’est à cela que tout se résume. Dana n’a pas laissé Georges St-Pierre combattre dans ce Triller Fight Club. »

“Je pense qu’il commence à réaliser que j’embarrasse beaucoup de ses combattants de l’UFC. Ça a l’air mauvais pour lui, mais il y a de l’argent à gagner, donc nous verrons ce qui finira par se passer à coup sûr. “

D’un autre côté, The Problem Child affirme que toute la haine que les combattants de MMA ont C’est parce qu’ils savent qu’il peut les battre et que il est prêt à vaincre Vitor Belfort comme il l’a fait avec Woodley.

“L’idée que ces combattants de MMA Tu crois que j’ai peur de toi, est-ce juste drôle ou que je m’enfuis ? Les gars, j’ai combattu quatre fois au cours des deux dernières années. Vous ne pouvez même pas vous battre plus que cela si vous faites de gros combats. Je vais affronter ces combattants de MMA. Alignez-les, abattez-les tous. Vous ne pouvez pas boxer. Super le quintuple champion de l’UFC. Vitor Belfort n’était même pas près de remporter autant de championnats. L’idée que tu as peur.”