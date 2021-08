Boxe : Jake Paul veut que LeBron James le soutienne dans son combat contre Tyron Woodley dans l’Ohio

Jake Paul invite LeBron James à son combat.

Jacques Paul aura un combat de plus dans sa courte carrière de boxeur et il le fera dans sa ville natale pour affronter Tyron Woodley. L’Ohio n’est pas connu pour avoir des combats de ce type et c’est pourquoi le YouTuber veut avoir dans la foule l’homme le plus pertinent de l’état, James Lebron.

Dans une interview pour TMZ Sports, Jake a dit qu’il était fier d’apporter son combat à Cleveland pour être l’endroit où il a grandi.

“Je pense que c’est vraiment cool que ce soit une sorte d’affaire Ohio et il n’y a pas beaucoup de matchs de boxe dans l’Ohio, encore moins Cleveland.”

Mais étant un événement important, The Problem Child veut également que toute la foule le soutienne, en particulier LeBron James, qu’il admire tant.

“LeBron, quand j’avais 12 ans, je suis venu voir tes matchs. J’ai payé beaucoup d’argent pour des sièges au premier rang. Je te criais dessus dans la foule. Et donc je pense qu’il est juste que tu t’arrêtes et que tu cries, « Jake ! Jacques ! » Mais écoute, LeBron, celui-ci est pour la ville, mec. Arrêter!”

Jake entrera sur le ring le 29 août contre l’ancien champion de la UFC Tyron Woodley dans ce qui sera son quatrième combat de boxe professionnelle.