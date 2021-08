Boxe : Jake Paul : « Vinicius me DM à chaque fois que j’assommer quelqu’un »

in

Jake Paul, le youtubeur controversé devenu boxeur, monter sur le ring le 28 août pour affronter Tyron Woodley, ancien champion poids welter de l’UFC, où avoir le soutien du joueur du Real Madrid, Vinicius Jr.

Jake Paul a commenté à talkSport que ses récentes amitiés ont a ajouté le joueur brésilien, qui a envoyé un message avec lui pour le soutenir dans ses combats.

“Je ne suis pas du tout le football. Je suis surtout les joueurs, mais c’est à peu près tout. « Vinicius Jr., c’est mon homme. Nous nous soutenons tous les deux. Il m’envoie un message direct à chaque fois que j’assommer quelqu’un.

Dans un autre sens, le youtuber cumule quatre victoires après avoir affronté Nate Robinson, AnEsonGib et Ben Askren et bien que leur prochain combat n’ait toujours pas lieu avant il a Tommy Fury dans sa ligne de mire comme prochain rival.

“Je dirais que j’étais la personne numéro un pour le mettre sur ce panneau d’affichage. Je le vois comme un adversaire potentiel à l’avenir. Il doit battre mon partenaire d’entraînement Anthony Taylor ; Je pense que vous sous-estimez grandement les capacités de Anthony et personnellement je pense qu’Anthony va battre Tommy…”

Jake Paul a même défié directement Tommy Fury: “Puisqu’il dit qu’il veut me combattre, il dit qu’il veut faire de plus gros combats et s’impliquer sur le marché américain. C’est maintenant le moment de briller, voyons de quoi tu es fait.”

Le frère de Logan Paul a un combat important avec lequel il cherche à s’établir sur la carte de la boxe, bien que les experts en pugilisme soutiennent que ces types de combats ne sont que pour le divertissement, c’est pourquoi Jake Paul a commenté dans le cadre de l’annonce du combat à 190 livres contre le combattant UFC : “Tyron est un combattant chevronné qui a combattu les meilleurs combattants de MMA au monde. Mais s’est fait éliminer par une star adolescente de Disney en 2 rounds.”