Boxe : Jake Paul vise Mike Tyson et Canelo lvarez

Jake Paul veut affronter Mike Tyson et Canelo lvarez. PA

Jacques Paul a eu une année 2021 très chargée, est monté deux fois à sonner et battre Tyron Woodley les deux fois. Mais les disciples les plus fidèles de la boxe insiste sur le fait qu’il devrait combattre un vrai boxeur avant d’être considéré comme un bon éplucheur.

Dans une interview pour le podcast Boxing with Chris Mannix, The Problem Child a assuré que le premier grand objectif de ce 2022 est de monter trois fois sur le ring.

« Mon premier grand objectif est de combattre trois fois par an, Mais tout ça peut arriver ou pas, mais je travaille pour ça, j’ai de grandes aspirations et je suis KO à chaque fois que je monte sur le ring. À chaque combat, je gagne en confiance et jusqu’où je peux aller. J’élève le niveau de compétition. Les gens veulent que je perde, ils me détestent et j’utilise ça pour me motiver. »

Jake considérait que son incursion dans le le sport a changé votre façon de travailler, surtout pour les jeunes combattants qui n’ont plus à attendre aussi longtemps pour briller.

« Je pense que oui, il est très difficile de changer le modèle économique de la boxe, La boxe n’a pas besoin d’avoir des milliers de combats pour atteindre le sommet. Vous pouvez atteindre le sommet si vous êtes jeune et c’est ce que nous voulons promouvoir. »

Mike Tyson serait la chose la plus incroyable au monde. Canelo est là et je sais qu’il peut y arriver si je suis dans ma meilleure condition »

En insistant sur le fait que je fais face à un vrai combattant, Jake a mentionné que son rêve serait d’affronter Mike Tyson ou Canelo lvarez.

« Sur Twitter, j’ai posté ma liste de souhaits, Mike Tyson serait la chose la plus incroyable au monde, Canelo est là et je sais qu’il peut venir si je suis dans ma meilleure condition. C’est une super idée, la meilleure idée en boxe en ce moment, J’ai vu ce qu’il fait, c’est un guerrier, c’est un champion du monde. Si je peux être à mon meilleur, je peux y faire face. »

Il a également évoqué son éventuel combat avec Julio César Chavez Jr, qui y voit maintenant un bon défi pour sa carrière après l’avoir qualifié de perdant.

« C’est intéressant, c’est un Ancien champion je sais que je peux le battre et j’ai vu son record, je ne sais pas combien de défaites il a, mais c’est un bon bilan et ce challenge m’excite, quand on me dit d’affronter un vrai boxeur, J’essaie, je veux affronter un vrai boxeur et je le ferai, mais sois patient. »