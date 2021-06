Boxe: JBalvin défie Canelo Álvarez à un combat et répond: “Les yeux fermés et je vous laisse choisir la main avec laquelle je vais vous frapper”

in

JBalvin défie Canelo Álvarez à un combat et répond: “Les yeux fermés et je vous laisse choisir”

Après le controverse que Canelo Álvarez a généré en publiant un tweet après le combat de Floyd Mayweather et Logan Paul, et que Jake l’a menacé, le boxeur mexicain a reçu un défi particulier venant de son ami et chanteur JBalvin.

Grâce à Instagram, le chanteur colombien a déclaré qu’après tout ce qu’il s’était plaint sur Twitter l’a invité à un combat.

“Comme beaucoup de gens disent des choses stupides sur Twitter, J’invite Canelo à savoir fais quelques pas avec moi que d’une main je le reçois”.

Canelo n’a pas mis longtemps à répondre aux histoires et sans crainte il lui dit qu’il le battrait les yeux fermés.

“Je viens d’entendre l’histoire de mon petit frère et Je veux juste te dire ça les yeux fermés et avec quelle main tu veux que je te frappe. Ravi et honoré.”

Mais comme tout, il est resté dans un blague de JBalvin, qui a de nouveau posté une histoire dans laquelle il a affirmé qu’il continuerait dans la musique et non dans la boxe.

“C’était une blague. Je ne pensais pas Canelo n’allait pas me répondre, ni les yeux fermés et je ne peux pas choisir la main que je ne peux pas. Je vais continuer avec la musique.”