Boxe | Jeux Olympiques : Charley Davison ou comment réaliser ses rêves après avoir eu trois enfants

Mis à jour le 25/07/2021 – 15:33

Charles Davison Elle n’est certainement pas la seule mère du village olympique, mais le sien est sans aucun doute un cas à considérer. En 2012, il se retire de la boxe amateur pour fonder une famille. Après avoir eu trois enfants, elle a repris sa carrière en 2019 et s’est qualifiée pour être à Tokyo ces jours-ci., où elle vient de débuter (-51 kg) avec une victoire 5-0 contre le Marocain Rabab Cheddar.

“La ‘mère de la boxe’ ? Je m’en fous qu’ils me connaissent comme ça. En fait, j’aime beaucoup ça, parce que ce qui me motive, ce sont mes enfants et la boxe. Les gens me félicitent de m’être qualifié pour les Jeux et me disent qu’ils n’arrivent pas à croire que j’ai trois enfants. Avant de monter sur le ring, je pense toujours à mes enfants”, a-t-il confié au Britannique de 27 ans dans Le gardien.

Davison, qui, lorsqu’il est retourné au gymnase en 2019, l’a fait avec l’intention initiale de perdre du poids et d’améliorer sa forme physique, il a rapidement ressenti à nouveau le picotement de la compétition. “Ce n’est pas seulement pour moi, c’est aussi pour mes enfants. Si je gagne une médaille, cela pourrait changer ma vie et la leur”.

L’Anglaise, qui n’avait pris contact avec l’équipe olympique britannique que récemment, a obtenu son passeport pour la qualification olympique après avoir remporté les championnats nationaux. Maintenant, il réalise un rêve et donne une leçon de vie : “Je veux continuer à faire de mieux en mieux pour montrer qu’on peut tout faire après avoir eu des enfants”.

Le boxeur, d’ailleurs, montre déjà plus que cela. À l’âge de huit ans, elle a été rejetée dans un gymnase de sa ville, Lowestoft, où les filles ne sont pas autorisées dans les cours de boxe. “J’ai été très surpris quand mon père m’a emmené au gymnase et qu’ils nous ont rejetés. C’est fou les choses qu’il faut faire pour participer à un sport que l’on aime.”

Après un an aux ordres de leur père, ils retournent au gymnase, qui les rejette. « Mon père a beaucoup poussé. Il leur a dit : “Elle s’entraînera aussi dur que les garçons et tiendra bon”. Ils ont vu que j’étais assez bon et je me suis toujours entraîné avec des gars qui ne se retenaient pas contre moi », se souvient Davison.