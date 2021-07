Boxe | Jeux Olympiques : Emmanuel Reyes Pla : « A cause des arbitres je ne peux pas avoir l’or, ils sauront pourquoi »

L’entraîneur national Rafa Lozano Il a dû prendre une profonde inspiration pour ne pas devenir la proie de ses propres nerfs, résultat de l’indignation face à la décision des juges de donner la victoire à Julio de la Cruz devant un Reyes Pla Je méritais plus. Au moins dans les mots de ‘Balita’.

“Le combat pour Emmanuel. Les deuxième et troisième rounds ont clairement gagné. Il a gardé le rythme du combat et s’est connecté plus clairement. Tout. ont grandement conditionné les titres qu’il a et il est déjà. Pour nous, ce fut une surprise. Ils lui ont enlevé sa médaille et ce n’est pas normal. C’est toujours la même chose », a déclaré le dernier médaillé de boxe espagnole en zone mixte.

“Tu peux danser, mais s’ils te connectent, qu’importe d’autre que de danser. Je le connectais. Cruz a fait sa boxe, mais celui qui a clairement gagné le combat a été Emmanuel. Le domaine était le sien. un autre ne montre pas son visage. Le verdict a été injuste. Il a gagné clairement”, conclut un Lozano en colère.

Étonnamment plus mesuré, le pgile d’origine cubaine est apparu, bien qu’il ne comprenne pas non plus ce qui venait de se passer : “La décision m’a semblé un peu contradictoire. Je me sentais comme un gagnant. Il a décroché le plus de coups sûrs et les plus efficaces, mais les arbitres étaient les responsables et ils le lui ont donné. »

Reyes Pla est également d’accord quand il utilise le mot “injustice. Je me sens comme un gagnant, cela a été porté sur la scène politique. Nous avons travaillé cinq ans pour cela et qu’ils viennent le faire à ce stade … Nous avons travaillé bien et nous avons tout donné. Il faut avancer et penser à Paris“.

Emmanuel, qui s’est fait une place parmi les fans espagnols, n’a pas pu trouver d’explication à ce qui s’est passé : “Peut-être le palmarès ou qu’ils le connaissent mieux que moi. Je ne sais pas. Ce n’est pas une justification. La justification est ce qui passe. l’anneau et là tu as vu qui commandait. Les arbitres l’ont vu à l’envers. Félicitations à eux. Il voulait l’or, mais à cause des juges, il ne pouvait pas. Ils sauront pourquoi.”