Boxe | Jeux Olympiques : Encore une fois l’Espagne est éliminée avec polémique : “On ne peut pas le comprendre…”

Mis à jour le 08/03/2021 – 11:33

Gabi Escobar, L’espagnol pgil qui espérait ce mardi pouvoir décrocher au moins la médaille de bronze, est resté vide après avoir chuté avec polémique avant Bibossinov.

Madrid est tombé par décision partagée dans un match très égalitaire. Il semblait qu’il avait gagné le dernier tour mais en boxe, mais les juges ne l’ont pas vu de la même manière. Les réactions ont été rapides. Le premier, du Comité olympique espagnol (COE) dans les réseaux sociaux.

“On ne peut pas le comprendre… Gabi Escobar tombe en quart de finale contre son rival du Kazakhstan avec une décision plus que discutable”, ont-ils noté dans le tweet après un combat qui, comme celui d’Enmanuel Reyes, a laissé une aigre sensation.

C’est arrivé avec Reyes

L’entraîneur national Rafa Lozano a dû prendre une profonde inspiration pour ne pas devenir la proie de ses propres nerfs, le résultat de l’indignation à la décision des juges de donner la victoire à Julio de la Cruz Devant un Reyes Pla Je méritais plus. Au moins dans les mots de ‘Balita’.

“Le combat pour Enmanuel. Les deuxième et troisième rounds les ont clairement remportés. Il a gardé le rythme du combat et s’est connecté avec plus de clarté. Tout. Mais ils ont beaucoup conditionné les titres qu’il a et c’est tout. Pour nous, ce fut une surprise. Ils ont pris sa médaille et ce n’est pas normal. C’est toujours la même chose”, a déclaré vendredi dernier le dernier médaillé de boxe espagnole en zone mixte.