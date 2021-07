Boxe | Jeux Olympiques : Gazi Jalidov, réfugié pour la médaille au nom de son père assassiné : “La vie m’a donné des coups durs, mais je les rends plus forts”

in

“La vie m’a frappé très fort, mais je les rends plus forts”. Comme clairement montré Gazi Khalidov, un boxeur de La Rioja qui enthousiasme les fans espagnols avec une éventuelle médaille. Le pgil, qui a déjà garanti le diplôme, se bat ce vendredi chercher une passe en demi-finale qui le rapproche des médailles dans la catégorie des moins de 81 kg.

Pour lui, à l’occasion de ses 26 ans, ces Jeux sont un cadeau. Une récompense pour l’effort fourni. “J’ai travaillé dur pour être ici, c’est pourquoi je ne pense qu’à l’or. Je ne veux parler de rien d’autre. Alors quoi qu’il arrive arrivera, mais maintenant je ne pense qu’à l’or. Ces cinq années ont été très dures. Je suis venu ici pour tout me laisser, jusqu’à la dernière cloche”, compte à la MARQUE un athlète dont la vie ressemble à un scénario de film.

Il a dû fuir à l’âge de 8 ans son pays d’origine, République du Daghestan, en raison de la violence insupportable qui rendait impossible la survie dans la région. Il s’est enfui avec sa mère et ses quatre frères. Son père est resté. Ils ont voyagé en Europe et sont arrivés à La Rioja, où la Croix-Rouge les a amenés à s’installer en tant que réfugiés politiques après avoir traversé l’Allemagne, la France et le Pays basque.

Déjà en Espagne, alors qu’il avait 10 ans, la mauvaise nouvelle lui a été transmise : son père était mort dans une zone de conflit. Il a dû grandir au milieu de la difficulté. Il est devenu accro à la boxe. “C’était une façon de me concentrer sur quelque chose qui me passionne. Dès le début, j’ai su que je pouvais concourir, j’étais accro à mon frère. J’adore la boxe, je pense que cela fait de moi une meilleure personne”, dit-il depuis le l’autre côté du téléphone. Il y a quelques heures, il vient d’être « chargé » sur Paulo Aokuoso, l’un des boxeurs les plus forts de la planète.

Autant que Dieu veut

Bientôt, il a commencé à briller sur le ring, mais une blessure était sur le point de le retirer. Sa main droite a failli se briser, elle a été très touchée. Il est retourné en Russie pour se rétablir et être proche de sa famille. Il a dû être opéré. Il n’a pas combattu normalement pendant plus d’un an. Il s’entraînait comme il pouvait, frappant de l’autre main. Cela lui servait à peaufiner les détails.

“Vous apprenez de tout ce qui est mauvais. La vie nous met dans de nombreuses difficultés. Mais je n’aime pas regarder le passé ou faire des excuses. La vie est comme ça, les obstacles surgissent et vous devez les surmonter. Maintenant, je suis ici, au village olympique, en train de réaliser un rêve auquel je ne veux pas mettre fin. Arriver là où Dieu veut“, dit quelqu’un qui se considère très religieux.

Ce jeudi, j’ai passé la prière et le repos. A la recherche des meilleures conditions pour affronter le combat ce vendredi. C’est l’opportunité d’une vie. “Se battre sans public est quelque chose que je n’aime pas, c’est très différent. Mais je dois dire que l’ambiance des Jeux est quelque chose de très bien.

Ce jeudi, je devais rester à mon poids et être aussi calme que possible pour gagner vendredi (je verrai les visages à 6h00 heure espagnole contre le Russe Iman Khataev, principal concurrent après avoir battu le Kazakh Nurdauletov). Je ressens le soutien de ma famille, qui est toujours là à cent pour cent. Je les vois heureux et fiers, attendant que je ramène la médaille à la maison. “Ses adieux prématurés l’ont rendu plus fort.