Boxe | Jeux Olympiques : la boxe espagnole avait besoin d’un prophète comme Reyes Pla

Pendant longtemps, la boxe espagnole avait besoin d’un produit médical pour renaître de ses cendres. Si sportivement nous avons eu des champions du monde comme Javi Castillejo, Kiko Martnez ou Gabriel Campillo, ou de récents champions d’Europe comme Sandor MartinIl manquait encore ce pgil qui a fini par accrocher certains médias coupables de sa ‘disparition’ des radars et certains fans qui avaient besoin d’un prophète des 16 cordes pour marquer le chemin. Un boxeur qui mélange punch, charisme et histoire à raconter. Et cela semble Emmanuel Reyes Pla.

En seulement 13 minutes (la durée des deux combats qu’il a disputés aux Jeux), le boxeur d’origine cubaine a réussi à se mettre dans la poche des fans espagnols, profitant de la vague des Jeux. Et il a réussi à la fois pour sa boxe, courageuse et sans réserve, et pour son attitude en dehors du ring. Bravade au point de se brosser la tête, Reyes Pla fait partie du genre de personnages dont le sport a besoin. Des gens sans mâcher leurs mots, qui disent la première chose qui leur vient à l’esprit et qui avec cette franchise frappe avec la même force qu’avec ses poings.

Et puis il y a ce charisme. Il y aura de meilleurs boxeurs en Espagne. Assurance. Mais cette aura spéciale qu’a le pgil de La Havane, vous l’avez ou vous ne l’avez pas. Sa façon d’affronter les combats, souriant même quand il est puni par le rivalEt en affrontant les victoires et les défaites avec la même confiance, les supporters espagnols sont devenus un sport qui a besoin de répercussion comme celui qu’Emmanuel a généré en seulement deux jours.

La boxe, l’un des sports les plus télévisés qui existe, est une pratique en pleine croissance dans notre pays. Les gymnases de toutes sortes ont proliféré dans lesquels beaucoup de ceux qui auparavant diabolisaient ce noble art Ils ont été accrochés pour écraser un sac en imaginant dedans les visages de leurs patrons, de leurs belles-mères ou de leur ex… Cependant, il restait à franchir le pas définitif pour revenir pour avoir des nuits de gloire et de suivi comme au temps de Poli Daz ou auparavant avec Pedro Carrasco, Urtain ou Jos Legr. Évidemment Reyes Pla n’est pas le même. Ce ne sera pas non plus. Mais ça peut être une première pierre sur lequel s’appuyer maintenant que vous avez réussi à vous connecter avec les gens.

“Nous avons réussi à ce que la boxe en Espagne soit au sommet en ce moment et j’en suis heureux. C’est agréable de voir que beaucoup de gens en Espagne voient que la boxe Il élève le niveau et nous sommes en hausse. « Profitons de cette élévation. Parole de ‘Le Prophète’.