Boxe | Jeux Olympiques : l’affirmation de Gabriel Escobar : “Nous avons besoin que les gens investissent de l’argent dans la boxe”

Gabriel Escobar est, avec Emmanuel Reyes Pla, le nouveau visage d’une boxe espagnole pour laquelle il demande plus d’attention et d’investissement pour poursuivre ses bons résultats : « La boxe espagnole est à un très bon niveau malgré les circonstances que nous avons. Avec de petits gymnases. que si vous n’entrez pas en collision avec un dos, vous devez partager un sac. Avec peu de chose, nous obtenons des résultats, imaginez avec des ressources. Que les gens investissent de l’argent dans la boxe qui est à la mode et il y a aussi un niveau dans notre pays. Nous devons profitez-en.”.

Escobar est le résultat de ce bon moment vécu dans les 16 cordes et maintenant il veut que la récompense pour tant d’heures de sommeil perdues pour avoir travaillé soit ici : « J’ai perdu des heures de sommeil, mais pour être dans ce rêve qui est les Jeux et pouvoir fajarme jour après jour et voir que je suis parmi les meilleurs. »

Maintenant, il doit faire un pas de plus pour garder la représentation espagnole debout (“Je ne ressens aucune pression pour être le seul à rester debout. Les autres ne sont pas là en raison de certaines circonstances”) dans certains Jeux auxquels il a joué, comme si il se battait dans son gymnase : “Je deviens nerveux bien sûr, mais j’essaie d’affronter chaque combat comme s’il s’agissait d’un autre tournoi, même si je sais que je suis dans un rendez-vous aussi important que les Jeux”