Boxe | Jeux Olympiques : le français Aliev la la : cracher, couper les manches et s’asseoir après avoir été disqualifié pour avoir donné un coup de tête

Mis à jour le 01/01/2021 – 09:28

Mourad Aliev il a fait le show sur le ring… une fois disqualifié. Le pgil français Il s’est frappé avec la caméra de télévision, a craché le protège-dents, s’est coupé les manches et a craché. Puis il s’est assis sur le ring et y est resté près d’une heure.

“C’était ma façon de montrer que la décision était si injuste. J’ai été entraîné toute ma vie pour ça, et je suis venu ici, et sur décision d’un arbitre, j’ai perdu. C’est fini”, a-t-il déclaré.

Aliev n’a pas accepté la décision de l’arbitre alors qu’il était à quatre secondes terminant le deuxième tour de son match de quart de finale contre le Britannique Flazer Clarke au dernier poids. Le Français a été disqualifié après avoir donné à son rival plusieurs têtes, intentionnelles selon l’appréciation des juges.

Né de parents azerbaïdjanais à Moscou, à l’âge de six ans, Aliec quitte la Russie pour s’installer en France avec ses parents. “Nous sommes venus comme tous les étrangers : en camion !”. Il a commencé la boxe sous l’influence de son père. “Ce n’est pas juste, ils ont tous vu que j’avais gagné. Ils m’ont volé”, s’est plaint Aliev, qui considérait qu’elle n’avait pas donné un coup de tête à Clarke. Après sa réaction de colère, il est resté sur le ring pendant plus d’une demi-heure. Puis il est descendu, mais après 15 minutes, ils sont revenus pour continuer leur protestation pendant encore 30 minutes.

“J’ai remarqué deux coups de tête, je ne sais pas s’ils étaient intentionnels ou non. Je sais que c’est dur pour lui, mais j’ai été là, et le mieux que je puisse faire est de me calmer et de retourner aux vestiaires. Je le connais, c’est une bonne personne et il deviendra un champion », a déclaré Clarke, qui s’est retrouvé avec une coupure à l’œil gauche.