Boxe | Jeux Olympiques : Le ‘Typhon’ Reyes Pla remplit son premier objectif : “Nous sommes venus pour arracher des têtes”

Emanuel Reyes Pla Il a quitté Cuba en cherchant à ouvrir une porte qui, dans son pays natal, a été fermée à maintes reprises. L’Espagne et Rafa Lozano Ils lui en ont donné l’opportunité et le pgil n’a pas déçu depuis. Reyes Pla, avec une confiance en soi à toute épreuve, a démontré que a la boxe et les mains pour penser métal à Tokyo et a commencé sa carrière aux Jeux de la meilleure des manières, avec un KO contre le Kazakh Levit qui a duré un peu plus d’un assaut.

Reyes possédait le ring dès la première seconde et imposait son rythme de boxe pour mettre son rival en difficulté dès le départ. Quelques bonnes combinaisons Ils ont précisé les intentions de l’espagnol pgil, qui n’a pas non plus hésité dans les esquives, faisant preuve d’une vitesse et d’une agilité qui manquaient à son rival. Malgré cela, Levit a affiché son statut de médaillé en Ro et J’ai réussi à frapper le sourcil de l’espagnol ils sont enlevés avec une coupe à leur coin quand ils sont la cloche. Le premier tour selon les juges était pour l’Espagnol (3-2) et les sensations étaient également bonnes.

Je suis venu chercher mon or et celui qui montera sur la bague va tomber” Emmanuel Reyes

Avec le début du deuxième tour, le “typhon” Reyes Pla a commencé. Un phénomène de la nature qui en moins d’une minute a mis fin au combat sur la voie rapide. D’abord avec une ligne droite et un crochet gauche qui s’est faufilé dans la défense de son rival, qui chancelait sur le ring. Une condition dont l’Espagnol a profité pour se lancer une autre combinaison de trois coups qui ont frappé le visage du Kazakh, qui chute brutalement, certifiant la victoire de l’Espagnol et son passage en quarts de finale.

“Ici on est venu pour arracher des têtes”, a assuré un Reyes Pla exultant après le combat. “Ils ont dit qu’un typhon allait arriver et le voici. C’est la meilleure façon de commencer, mais le travail ne se terminera qu’avec l’or. C’est ça, l’or. Je veux juste mon or. Je respecte mes rivaux, mais le rival, c’est moi. » Quelques déclarations qui montrent l’état de confiance absolue d’un boxeur qui rêve et frappe gros.

“Nous avons travaillé dur et voici le résultat. C’est bien de débuter comme ça. Nous sommes venus chercher l’or et rival qu’ils nous ont mis devant, rival que nous allons balayer “Reyes continua, pensant déjà à son prochain rival. Un Julio La Cruz al que conoce de cuando entrenaban juntos en Cuba: “Vamos a por l. A arrancar cabezas. Me da igual que sea de Cuba. Yo vine a buscar mi oro y el que se ponga encima del ring, se va a tomber