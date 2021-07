Boxe | Jeux Olympiques : Les quatre indomptables qui veulent ramener l’Espagne sur le podium

“Ici on n’est pas une équipe, on est une famille qui partage tout”, Il dit Gazi Khalidov (26 ans) sur ses coéquipiers en équipe nationale. La bonne harmonie entre tous est palpable et, après des années de préparation, l’heure est enfin venue de se battre aux Jeux pour quatre d’entre eux. Le poker espagnol tente de mettre fin à un sequa de médailles olympiques cette boxe qui remonte à l’argent de Rafa Lozano à Sydney 2000.

Le premier à faire ses débuts sera Jos Quiles (samedi, 05.03 h.), se battre avec Kurt marcheur (IRL) pour une place en huitièmes de finale -57 kg. Suis-le Gabriel Escobar (lundi, 10h48), qui se battra également pour atteindre les quarts de finale contre Ramn Quiroga (ARG) dans -52kg. Enmanuel Reyes Pla (mardi, 11h51) affrontera Vassili Levit (KAZ), en l’occurrence pour avoir atteint le quatrième de -91 kg. Ils prennent tous l’alternative en tant qu’olympiens, tout comme Gazi Khalidov (mercredi, 4h54), le dernier à monter sur scène, devant Paulo Aokuso (AUS), à la recherche des chambres dans -81 kg.

Vous gagnez, aucun d’eux ne manque. “J’attends la cloche avec impatience pour tout donner”dit Jos Quiles (23 ans), qui n’a pas seulement confiance en ses possibilités : “Mes coéquipiers et moi visons l’or. Nous, les boxeurs, sommes très têtus avec cela pour tous et Je nous vois tous en finale. Celui qui arrive à nous combattre ne va pas l’aimer “, assure l’Eldense avant sa libération.

Escobar, plus “gardé”

Gabriel Escobar (25 ans), qui se présente en tant que champion d’Europe, ne ressent pas la pression d’être l’un des favoris. “Sur le ring, tout change. Ils peuvent m’étudier ce qu’ils veulent, mais c’est quand les problèmes seront trouvés”, rappelle le Madriléo. Reyes Pla (29 ans), né à Cuba mais de nationalité espagnole, ne ride pas non plus : “Quand j’ai commencé dans le sport J’ai toujours rêvé de participer à certains Jeux et maintenant je vais laisser le drapeau de l’Espagne aussi haut que possible. Je ne pense qu’à l’or », dit le pgil connu sous le nom de ‘Le Prophète.

A Cuba, le pays natal de Reyes Pla, il n’a pas eu les opportunités qu’il considérait avoir gagnées et a été en 2016, quand il a commencé son voyage en Espagne, il est allé en Biélorussie (le pays le plus proche du nôtre avec un visa pour les cubains) de retrouver sa touche -arrivé il y a 20 ans-, sa grand-mère et son père, déjà installés à La Corua. Peu de temps après, son fils est arrivé.

Maintenant, Emmanuel est un pgile plus expérimenté et plus complet, ou « hybride » pourrait-on dire. “Ce que Rafa Lozano a fait, c’est d’améliorer le style cubain que j’apporte. Ils m’ont aidé à me renforcer car ici la boxe est plus difficile et j’ai gagné plus d’endurance. Tactiquement, nous avons aussi touché à des petites choses », explique le habanero, dont le plus grand sacrifice est de “vivre loin de ma famille pour ce rêve olympique”. Ils restent La Corua.

Pourquoi Emmanuel est-il connu sous le nom de « Le Prophète » ?

“Alors qu’à Cuba, avant de commencer les World Series, il fallait se donner un surnom, et tout le monde choisissait des noms d’animaux. En hommage à ma grand-mère, qui est très chrétienne, j’ai décidé de m’appeler ‘Le Prophète’. Et comme mon nom C’est aussi biblique – cela signifie ‘Dieu est avec nous’ – enfin avec plus de raison. Aussi, heureusement, je n’ai pas été surpris en train d’être quelque chose de plus étrange. “

Gabriel Escobar, le ‘Manny Pacquiao’ de l’équipe, reconnaît, souriant et positif comme toujours, que lui et ses coéquipiers ont le droit de rêver : “En ce moment, l’équipe est à un très bon niveau comme nous l’avons montré lors des pré-Olympiques . Nous avons affronté des champions du monde et continentaux et nous avons gagné ou tout a été très équilibré. Ce n’est pas parce qu’ils sont mes compagnons, mais c’est que je pense que nous quatre pouvons obtenir un métal“, envoi.

Les chaussettes de Quiles

Jos Quiles, qui a commencé à s’entraîner à l’âge de 11 ans après avoir regardé son frère boxer lors d’une soirée (“l’adrénaline a traversé mon corps en regardant ce sport”), est classé depuis plus d’un an pour un Jeux dans lequel ses chaussettes emblématiques. “Je ne manquerai pas de mes chaussettes pour concourir, toujours les mêmes. Parfois j’oublie même mon uniforme, mais depuis mes débuts j’utilise les mêmes pour les combats et ils n’ont jamais été cassés”..

Il y a quelques mois, le pgil d’Elda super une micro-déchirure sur sa main droite, mais lorsqu’on lui a demandé un trébucher à tokyo, Quiles a du mal à imaginer : “Je suis très content du chemin que j’ai déjà parcouru, mais je sais que si je pars d’ici sans médaille, j’aurai l’impression d’avoir raté quelque chose”, commente-t-il, mais ensuite il répond : “Je n’ai en tête que de sortir avec un métal”.

Gazi, le pouvoir à l’état pur… et plus encore

Gazi Jalidov, le panzer de l’équipe espagnole, a un dynamisme et une force physique avec lesquels il peut détruire n’importe quel adversaire. Depuis qu’il a rejoint l’équipe nationale, son amélioration, basée sur l’entraînement et l’accumulation d’expérience, a été plus que remarquable. Fini le temps où Gazi Il gagnait sa vie à Logroo en travaillant dans la construction et en tant que concierge dans des bars, en attendant d’être opéré de sa main droite meurtrie, s’est fracturé jusqu’à deux fois.

Jalidov, né en Russie et espagnol depuis l’âge de 10 ans, ne pense qu’en haut du tiroir. “J’ai combattu avec la majorité des boxeurs internationaux et les résultats montrent que je suis prêt et à cent pour cent pour viser la médaille d’or.. Dans l’équipe, nous visons toujours le maximum, nous ne visons jamais le bronze ou l’argent ; nous voulons obtenir l’or”, claque Gazi, avec la plus grande des convictions.