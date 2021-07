Boxe | JO : la boxe espagnole veut la médaille du KO : “Le danger, c’est nous”

La boxe espagnole a déjà sorti le premier coup sur le ring de la Arène Kokugikan de Tokyo. Un direct à la mâchoire de ses rivaux en forme de confiance pour avoir tenté d’obtenir une médaille qui ramène la boxe nationale sur un podium olympique sur lequel il n’a plus marché depuis qu’il l’a fait Rafa Lozano, actuel Président de la Fédération, à Sydney 2000.

Gabriel Escobar et Enmanuel Reyes, près de Jos Quiles et Gazi Jalidov , sera chargé d’essayer d’obtenir le métal précieux. Et ils ne manquent pas de confiance pour le faire comme Reyes l’a souligné avant leur premier duel.

Le boxeur d’origine cubaine a eu la partie difficile de la case des -91 kilos – il débute contre le Kazakh Vassili Levit– bien qu’il ait déjà prévenu tous ses adversaires : “Pour moi c’est la meilleure box que j’ai. C’est du côté où sont les grands boxeurs, mais il faut avoir du respect pour moi. Je suis un danger pour eux, pas eux pour moi. le danger c’est moi “.

Escobar attend depuis un an un rendez-vous pour lequel il est plus préparé que jamais et dans lequel il figure dans le groupe des candidats à la médaille finale. Le boxeur madrilène fera ses débuts contre l’Argentin Ramn Quiroga dans un combat qui a marqué son calendrier depuis 2020 et pour lequel il est désormais mieux préparé : “Le report l’a bien pris. Cela me convenait mieux. Comme ça, je suis plus concentré et j’ai encore un an de préparation.”

Enmanuel Reyes Pla (“Appelle-moi comme tu veux quand je gagne la médaille”, je plaisante) n’a pas eu de chemin facile entre quitter Cuba et arriver à Tokyo. C’est peut-être pour cela que sa confiance est à son comble, car il sait ce qu’il faut pour y arriver : « La route est dure. Nous sommes venus ici avec sacrifice, mais ce qui s’est passé n’a pas été en vain. Maintenant, nous sommes ici et nous visons l’or.”

C’est le but final, une médaille et si c’est en haut du tiroir, tant mieux. “Maintenant, nous n’avons plus qu’à monter sur le ring et commencer à frapper. La préparation s’est bien passée et nous devons avoir confiance, comme le dit notre entraîneur”, a déclaré Escobar, qui a clôturé l’apparition avec un nouveau coup au menton de ses rivaux : “Nous avons déjà battu les meilleurs du monde et nous sommes prêts à battre n’importe qui”.