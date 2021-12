Boxe: John Fury révèle comment l’incident s’est produit qui a laissé Tommy Fury avec des côtes cassées et une infection pulmonaire

John Fury parle de la blessure de Tommy Fury qui l’a exclu du combat contre Jake Paul .

La combat entre Tommy Fury et Jake Paul devait être suspendu après le moindre des Fury a subi une blessure aux côtes et une infection thoracique, quelque chose qui a été causé par un coup d’un gars qui n’a pas révélé son nom.

Dans une interview avec Derrière les gants, John a mentionné qu’un homme a frappé Fury dans les côtes provoquant leur fracture et finalement une infection dans la poitrine, tout cela lors d’un sparring.

« Un homme de 16 ou 17 ans avec un poing nu lui a donné un coup de poing dans les côtes et s’est cassé les côtes. À la fin de la journée, j’étais horrifié, nous allions essayer de lutter contre cela, car lorsque nous l’avons radiographié, ils ont dit: « Non, il a juste des ecchymoses, c’est des lésions ligamentaires. » Et puis il s’entraînait et ne pouvait pas donner de coup de poing, il ne pouvait pas bouger. Il a dit : ‘Regarde, j’ai très mal, papa.’

Le père du jeune combattant a raconté à quel point l’agacement de Tommy était qu’il ne pouvait pas poursuivre la formation et a été emmené chez un spécialiste.

« Il a dit à Tyson : ‘Je souffre beaucoup, je ne peux pas bouger.’ Alors je l’ai emmené chez un spécialiste à Manchester, ils l’ont fait radiographier correctement et la trouvaille était là. Les côtes sont cassées, que faire ? Infection thoracique, côtes cassées, C’est dommage, ça a coûté beaucoup d’argent, les gens ont perdu beaucoup d’argent, la déception est immense pour Tommy et pour nous. »

Bien que maintenant Jake Paul ait annoncé que se battre avec Tyron Woodley le 18 décembre La famille Fury espère reporter le combat pour le rétablissement complet de Tommy.