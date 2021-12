Boxe : Jorge Masvidal face au défi de Jake Paul : « Tu ne peux pas me payer, tu ne génères pas ce revenu »

Masvidal répond au défi de Jake Paul. @GamebredFighter | .

JOrge Masvidal s’est engagé dans la guerre des déclarations proposée par Jake Paul en disant qu' »il ne peut pas vous payer » au cas où vous voudriez le rechercher pour un combat professionnel d’arts martiaux mixtes.

La star d’Internet a placé un KO qui passerait sans aucun doute parmi les meilleurs de cette année. Coup sec qui a laissé Tyron Woodley sur la toile et s’est terminé par un match revanche qui semblait n’avoir presque rien. jusqu’à ce que Jake Paul invente l’anthologie main droite.

N’oublie pas ça Jorge Masvidal faisait partie de la formation de Jake Paul, donc les deux se connaissent parfaitement. La grande différence est que le youtuber s’aventure à peine dans la boxe professionnelle et qu’un combat UFC semble être un défi à considérer. Jorge Masvidal lui-même était présent au pay-per-view à Tampa Bay, en Floride, et c’est là qu’il a entendu le défi lancé par Jake Paul.

« [Jorge] Masvidal et Nate Daz, vous êtes tous des salopes pour avoir quitté cette arène. Parce que je sais que tu ne veux pas de cette merde. Éliminez-les tous les deux ensuite », s’est exclamé Jake Paul dans des propos repris par les médias présents.

« Sors juste de ton contrat avec papa Dana [White] et je vais les baiser aussi « , a poursuivi le frère cadet de la famille Paul, puisque le président de l’UFC (Dana White) n’a pas autorisé ses combattants à accompagner le créateur de contenu numérique, donc si quelqu’un du promoteur veut affronter Jake Paul, il devrait être sans contrat avec l’UFC.

Jorge Masvidal n’a pas laissé les déclarations de la blonde passer inaperçues. qui a atteint cinq combats invaincus et a profité des réseaux sociaux pour relever le défi d’entrer dans la cage dans la tentative de la star d’Internet de s’aventurer dans les arts martiaux mixtes.

« Maintenant, adressez-vous à cette petite garce [Jake Paul], Ce putain. Écoute mec, tu ne peux pas me payer. Moi et les autres noms que vous avez mentionnés, vous ne pouvez pas vous le permettre. Je sais ce que vous payez. Vous parlez d’un grand match. Vous dites 50 millions de dollars ici, 100 millions de dollars là-bas, mais c’est un non-sens. Si tel était le cas, [Floyd] Mayweather aurait pris le sacré combat avec votre chien de butte, mais il ne l’a pas fait parce que vous ne générez pas ce genre de revenu « , Jorge Masvidal a indiqué avec un Jake Paul qui à l’époque s’est retrouvé avec un pay-per-view à la hauteur de Sal Álvarez en termes de génération de revenus selon divers rapports de médias tels que Sportico.

« Vous offrez des billets gratuits. Vous avez des équipes de rue qui distribuent des billets gratuits. A qui vendez-vous des rêves ? Tu ne peux pas me laisser partir [al boxeo] »Masvidal a continué puis a terminé : » Alors laissez-moi vous dire un petit secret sur moi que vous ne saviez pas : je me bats pour de l’argent ou pour me battre contre les meilleurs du monde. Vous n’êtes ni l’un ni l’autre. »

Tyron Woodley a également accepté le défi du youtuber, seulement qu’il ne pouvait pas continuer à partir du sixième épisode de la revanche impromptue. après que Tommy Fury n’a pas voulu entrer sur le ring en raison de problèmes avec une blessure aux côtes qui a généré une infection pulmonaire.

Comprenez vous? Je sais que ça fait mal, mais tu n’es pas le meilleur au monde et tu ne me fais pas gagner de l’argent. Je te dis ce que tu veux, viens à l’UFC, signer un contrat d’un combat, laissez Dana [White] Quoi que je doive te payer vous vous cassez la mâchoire devant tout le monde. Je vous promets « , a commenté Jorge Masvidal. » Si vous le voulez vraiment, venez le chercher. Merde d’homme à homme. Aucune de ces conneries de boxe où je ne peux pas te frapper à la moelle épinière et te laisser dans un fauteuil roulant à vie. Non, viens pour que nous puissions tout faire. Si vous le voulez, c’est ici. Sinon, tais-toi. »