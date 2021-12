Boxe : Jorge Masvidal fait une contre-offre à Jake Paul : Vingt millions ou un match à l’UFC

« Venez chercher votre paiement », a écrit Masvidal. ..

Jorge Masvidal, détenteur du record du KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC, et Nate Daz, étaient présents à l’événement dans lequel Jake Paul a éliminé Tyron Woodley, mais ils sont sortis avant leur conclusion.

Trois jours plus tard, le « Problem Child » a lancé un défi aux combattants.

« Masvidal est comme ‘Je ne combats que les meilleurs ou pour l’argent, et vous n’êtes ni l’un ni l’autre’ « , Jake Paul a détaillé, « J’ai une offre pour vous en ce moment : 5 000 000 $ garantis, plus le pourcentage du Pay Per Event ».

Le « Enfant à problèmes » « a ajouté qu’un tel montant « est le maximum » que je n’ai jamais fait dans un combat, « faisons en sorte que cela arrive ».

Masvidal a répondu via les réseaux sociaux :

« L’UFC ne me laissera pas partir pour un changement stupide« En référence à cela pour entrer dans un ring avec Paul, le combattant doit recevoir l’autorisation de la compagnie de Dana White, ce à quoi le boxeur a répondu « Papa Dana ne devrait que te laisser sortir du contrat » et comparé Masvidal à un « salope » qui travaille pour l’UFC.

De plus, le combattant a fait une contre-offre : 20 000 000 $ plus le paiement par événement, quelque chose que l’UFC acceptera et pourra ensuite lui casser la gueule « avec plaisir ».

Si l’ufc dit toujours non parce que l’argent est encore trop bas, alors venez à l’ufc, signez un contrat de combat 1 et nous pouvons stipuler que je ne peux boxer que dans la cage. Si je fais autre chose que ça, je te confierai mon sac à main. Venez et soyez payé et exposé. ? Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 21 décembre 2021

« Si l’ufc dit toujours non parce que l’argent est encore trop bas, viens à l’UFC, signe un deal 1 combat et on peut stipuler que je ne peux boxer que dans la cage. Si je fais plus que ça, je te donnerai mon sac » a souligné Masvidal, « Venez chercher votre paiement. »