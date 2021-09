Boxe : Jorge Masvidal se lance contre Logan et Jake Paul : “J’aimerais leur casser la gueule Disney”

in

Masvidal et Jake Paul vivent une guerre de déclarations depuis quelques mois / @GamebredFighter

Jorge Masvidal a retiré les frères Paul après la série de déclarations publiées par les youtubeurs ces dernières semainesAinsi, le combattant d’arts martiaux mixtes ignore les courtes carrières de Logan et Jake Paul en déclarant qu’il est monté sur le ring avec de meilleurs adversaires.

“Je vais frapper les Pauls. S’ils mettent de l’argent dans ma poche, ce type de Logan Paul, Jake Paul, quels que soient les Paul, s’ils mettent de l’argent dans ma poche, bien sûr J’aimerais casser un peu leurs visages de personnages Disney. J’ai combattu des hommes qui s’entraînent depuis l’âge de 7 ou 8 ans. Combattez les gars comme [los Paul] c’est un avantage”.

L’athlète de 36 ans a répondu à une série de questions devant les micros d’ESPN, à quel point il a commenté qu’il ne connaissait aucun membre de la famille Paul, encore moins son ami.

« Qui diable est ce gars Paul ? Il pense qu’on est amis parce que je lui ai donné des conseils sur le combat de Ben Askren. Sors d’ici frère. Je te giflerai toi et qui que ce soit. Je suis un combattant. Bien sûr, vous allez être offensé », a poursuivi Masvidal.

Dans le contexte, nous ne devons pas oublier que Jake Paul a battu Tyron Woodley au mois d’août et à ce moment-là, la star d’Internet a réitéré qu’il voulait combattre Masvidal à un moment donné, Il a même fustigé et insulté l’UFC.

“J’adorerais combattre Masvidal. Je pense que cela pourrait arriver. [Masvidal] c’est une sorte de tête creuse. Soyons honnêtes. Masvidal n’est pas intelligent. Quelqu’un ici écoute une interview de Masvidal et dit: “Wow, ce type est intellectuel et sa façon de parler, il parle très bien.” C’est un combattant de rue, un gangster qui a été assommé lors de son dernier combat, alors peut-être qu’il perd des cellules cérébrales », a déclaré Paul dans des mots repris par ESPN.

Jake Paul a poursuivi que Masvidal est celui qui s’est accroché à sa célébrité : “Attendez une minute, c’est mon ami. Il m’a envoyé un texto comme pour me dire : ‘Hé, entraînons-nous. Hé, faisons une vidéo ensemble. Hé, tu peux venir chez mon boulanger dans la rue ? Je veux faire un petit truc avec toi.’ Et puis oh veut soudainement changer. Brillant. Ce n’est pas comme ça que j’ai été élevé. Pas ici dans l’Ohio. Si je suis ton ami, je suis ton ami”

Il faut noter que Masvidal a un contrat avec l’UFC, donc tout accord avec les Paul doit être approuvé ou par Dana White, mais de toute façon, l’un des YouTubers sera menacé par un ancien challenger du titre mondial UFC après ses 35 combats gagnés et 15 défaites.