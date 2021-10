Boxe : Jorge Masvidal se moque de Jake Paul et refuse de lui faire face : « Il propose beaucoup d’argent qui n’existe pas »

Jorge Masvidal exclut de se battre à court terme contre Jake Paul. . / . images

Jorge Masvidal Il a oublié d’affronter Jake Paul bientôt. Le combattant de l’UFC a abandonné son projet de se battre de sitôt et il s’est moqué des sommes d’argent qu’ils offrent, qu’il a qualifiées d’« irréelles ».

Lors d’une interview avec MMA Hour, Masvidal a expliqué qu’il prévoyait de continuer à se battre en compagnie de Dana White et il a même eu le luxe de dénigrer Paul comme un adversaire important. Il a également décidé qu’une fois qu’il s’ennuierait du MMA, il se lancerait dans des matchs de boxe.

« Ce gars (Paul) parle beaucoup de ‘Je vais te signer un chèque de 50 millions de dollars’, mais regardez le pay-per-view que vous vendez. Il n’écrit de chèques de 50 millions de dollars à personne. Allez voir les putains de numéros qui se sont vraiment vendus sur Showtime ou Triller ou de tout ce dont il parle. Il n’a pas l’argent qu’il offre. Il trolle le monde entier en parlant de toutes ces grosses affaires « ; évalué le titulaire de la ceinture BMF.

Malgré une bonne relation avant le duel contre Ben Askren, la relation entre les deux a pris fin. Cependant, Masvidal a déclaré que même Paul essaie de garder secret un message de cordialité que les caméras ne voient pas. réitérer que ‘Problem Child’ est loin des grands standards de la boxe, l’argent ne suffit pas.

« Le problème, c’est que j’ai signé avec l’UFC, donc je dois faire ce qu’ils disent, et ils me paient des chèques plus importants. L’UFC s’en fout de son visage. En ce moment, où j’en suis dans ma carrière, je vais combattre les meilleurs combattants du monde. Et quand j’aurai fini de frapper les combattants de classe mondiale, ce clochard sera toujours là « ; J’ai ajouté.

A 36 ans, ‘Gamebred’ pense à l’UFC 260 où il s’écrasera dans l’un des duels stellaires contre Leon Edwards. Mais il a dit que quand viendra le temps de devenir boxeur, cherchez une bonne silhouette : « J’ai toujours voulu boxer et quand l’occasion se présentera, j’en profiterai. Je ne suis pas boxeur, donc je m’assure que je être indemnisé au-delà de toute croyance. »