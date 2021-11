Boxe : Juan Manuel Mrquez : « On ne peut pas dire que Canelo est le meilleur »

Juan Manuel Mrquez attaque Canelo lvarez. PA

Les Ancien champion et membre du Temple de la renommée internationale de boxe, Juan Manuel « Dinamita » Mrquez a refusé d’appeler Sel « el Canelo » lvarez le meilleur boxeur du Mexique grâce à son utilisation de clauses que, pour le boxeur, ils quittent leurs rivaux du ring dans des circonstances inégales.

« L’histoire de la boxe mexicaine est très riche, Il y en a beaucoup, on ne peut pas dire que Canelo peut être le meilleur de toute l’histoire quand on a vu le meilleur, [Julio Csar] Chvez, par exemple », a-t-il déclaré dans une interview avec Deplaymaker.

Le boxeur, qui a terminé sa carrière avec un record de 56 victoires (40 par KO), sept défaites et un nul, ont indiqué que il y a beaucoup de combattants qui ont gagné des championnats du monde après avoir combattu avec les meilleurs « et sans mettre de clauses de réhydratation chez les concurrents, sans les épuiser et sans dire ‘il faut faire ça' ».

« Non, non… non, pourquoi ? Je vais le dire : il y a beaucoup de combattants qui gagnent des championnats du monde comme moi et comme plusieurs l’ont fait, c’est-à-dire se battre contre les meilleurs et sans mettre de clauses de réhydratation chez les rivaux, sans les épuiser et sans leur dire « il faut faire ça ». Il est plausible ce que vous faites financièrement, C’est bien, mais incluez déjà des clauses telles que la réhydratation, que si vous prenez autant de kilos vous aurez une amende et je pense que ce n’est pas juste pour le combattant… Il faut le faire dans des circonstances égales pour savoir quel niveau j’ai atteint en tant que combattant, voir à quel niveau je suis et savoir si je suis digne. »

Pour Mrquez, la liste des meilleurs combattants mexicains, sans lui-même, Il ressemblera à ceci:

Julio Csar Chvez Salvador Snchez Dans cette position, le boxeur placera Ricardo Lpez ou Humberto « la Chiquita » Gonzlez