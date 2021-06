Boxe: Julio Csar Chvez et Macho Camacho Jr se sont battus lors de la conférence

Julio Csar Chvez et Hector ‘Macho’ Camacho Jr., se bousculant lors de la conférence de presse de Global Sports Streaming

Les esprits étaient échauffés à l’extrême ce samedi lors de la présentation du combat d’exposition Entrez Julio Csar Chvez et Hector ‘Macho’ Camacho Jr. puisque les référents de la boxe ont atteint les bousculades et les menaces quelques jours seulement après être montés sur le ring dans le Stade Jalisco.

Avec le combat entre Julio César Chvez Jr. et la star des arts martiaux mixtes Anderson Silva comme plat principal, samedi prochain aura également lieu l’un des procès les plus populaires, dans lequel Le ‘Macho’ cherche à se venger de la défaite de son père aux mains de ‘The Legend’, dans le déjà lointain 1992.

“Tu penses que c’est le même qu’avant, celui qui a mis KO, celui qui a mis KO Macho Camacho et ce n’est plus possible, tu es déjà vieux, Il ne peut plus être le même qu’avant dans les cordes. Ce qu’il a fait, c’était du passé, ce qu’il a déjà fait, pas maintenant”, a notamment agacé Hctor Camacho Jr.

Pour sa part, Julio César Chvez Il a reconnu ses limites physiques pour faire face au mieux à ce nouveau défi, mais il n’a pas minimisé son expérience.

“C’est un combat difficile, parce qu’il est plus jeune que moi, mais l’expérience que j’ai peut compenser cela, ce sera un très bon affichage. Je prévois d’enlever le masque au dernier tour, ça allait être cinq tours, mais maintenant ce sera quatre parce que je suis vieux, je ne peux pas tenir aussi longtemps », a-t-il déclaré.