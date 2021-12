Boxe : Julio Csar Chvez Jr met une condition à Jake Paul d’accepter le combat

Julio Csar Chvez Jr veut affronter Jake Paul. . / AP

Jacques Paul a ajouté une victoire de plus à Tyron Woodley pour clôturer l’année avec un record de boxe de cinq victoires, mais bien que a récemment dévoilé la liste de ses futurs rivaux à quoi veux-tu faire face, Le youtubeur aura en tête de se mesurer à un ancien champion mexicain.

Julio Csar Chvez Jr a mentionné que The Problem Child a demandé à ses représentants de se battre en 2022, et bien que le mexicain soit prêt à se battre avec lui, il a mis des conditions pour que le traitement dans le ring soit juste.

« Jake Paul et son équipe m’ont contacté au sujet d’un combat avec Paul. J’ai dit oui, mais encore une fois Lupe Valencia, qui est maintenant avec Paul et qui était avec moi il y a quelques années, Ils m’ont dit qu’ils m’ont offert 1 à 3 millions de dollars plus le PPV. C’est un combat qui peut vendre des millions et battre des records parce qu’il est populaire et j’ai un nom, je suis un ancien champion du monde, alors j’ai dit clairement qu’il devait Ce sera une division 50/50 pour moi de prendre le combat », a-t-il déclaré à Fight News.

Le fils de la légende a souligné que s’il fait face Jake devra monter jusqu’à 190 livres, quand il pèse entre 154 et 160 livres, il veut donc que ce soit le plus juste possible.

« Gardez à l’esprit que je dois monter jusqu’à 190 livres. Jake Paul est un grand gars et le poids compte, donc c’est un risque. Ses gens veulent peut-être me voir perdre et profiter, mais il ne sait pas boxer. Je sais que je peux l’assommer. Je veux juste être traité équitablement. »

Chvez n’a pas eu une bonne année après descendre avec l’ancien champion de l’UFC Anderson Silva, En plus de traverser des blessures et des problèmes personnels qui ne l’ont pas permis d’être à son meilleur.

« Ce que j’apporte à la table et c’est mon nom, déjà J’ai 61 combats et oui, je n’ai pas eu la même apparence lors de mes deux derniers combats, Mais j’ai souffert de graves blessures corporelles dont je vous parlerai plus tard. Je me sens mieux petit à petit et si le combat de Paul arrive, je serai très bien préparé pour gagner. Ne pas perdre ».