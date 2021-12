Boxe : Julio Csar Chvez Jr : « Si Jake Paul me bat, je prendrai ma retraite »

Julio Csar Chvez Jr veut combattre Jake Paul. PA

Jacques Paul vient de remporter un combat contre Tyron Woodley qu’il a assommé pour remporter sa cinquième victoire en boxe, mais il est toujours endetté pour affronter un vrai boxeur et le premier en Le candidat sera Julio Csar Chvez Jr.

Les rumeurs d’une bagarre entre les deux ont grandi lorsque la société Bavafasport, représentant Jake a annoncé que Paul chercherait à affronter le fils de la légende malgré le fait qu’à de précédentes occasions, il a déclaré qu’il « n’avait pas fait face à des perdants ».

Chvez Jr a pris la parole pour la première fois pour TV Boxeo où il a assuré que s’il atteignait perdre contre Jake Paul a annoncé sa retraite de la boxe.

« Je parle de moi pas des autres, je ne critique personne, Je parle de boxe analysante. Espérons qu’il me donne quelques millions avec le Jake Paul. S’il me frappe je retire, je ne suis pas payé, je ne veux pas d’argent si je ne le gagne pas je retire, Je ne suis pas intéressé par ton sac si je ne te bats pas. »

Julio a souligné que les gens sont intéressés par ce type de combats en raison de la morbidité qu’ils génèrent et que monter sur le ring avec The Problem Child sera une grosse affaire.

« Les gens veulent que je le frappe, Ils sont forts et ils sont gros et ils savent bien régler les combats dans leurs poids, Ce serait une question d’accord, et qu’ils soient encouragés à se battre, je pense que c’est le premier combat de boxe, Logan s’est déjà disputé avec Mayweather et l’attend avec impatience. Ils génèrent beaucoup d’attentes et d’argent pour le morbide, une combinaison avec moi serait bien ».

Enfin, Chvez Jr a mentionné en riant que Jake est un mauvais boxeur et Logan le surmonte.

« Il pouvait se battre à 80 kilos pour être aussi mauvais que Jake, mais rien de plus. Vous ne jouez pas avec des poids en boxe. Ces combattants n’ont pas appris à bien se battre et je peux en profiter. Jake Paul est le plus méchant des deux frères, il assomme avec un bang. Ce n’est pas un boxeur. »