Boxe : Julio Csar Chvez lance la menace de Floyd Mayweather : « Je vais lui en foutre »

Julio Cesar Chvez veut affronter Floyd Mayweather. PA

juillet César Chvez et Floyd Mayweather a coïncidé au congrès de Conseil mondial de boxe qui a eu lieu au Mexique, où ils ont eu l’occasion de parler et d’échanger quelques blagues comme leur possible confrontation.

La légende mexicaine a noté que Ils ont tous deux parlé de monter sur le ring et ont souligné qu’ils pourraient atteindre quatre tours sans problème.

« Il veut qu’on fasse une exposition, mais je lui dis que je ne suis plus pour ces joggings, voyons si ça passe, Peut-être que je peux faire quatre tours avec lui.

Fidèle au style, Jules César a affirmé qu’il pouvait vaincre l’Américain et le punir comme il le mérite.

« Il a dit qu’il n’était pas son oncle (Roger Mayweather) et j’ai dit ‘ça ne marche pas, je vais quand même t’en foutre' ».