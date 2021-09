Boxe : Julio Csar Chvez met la rivalité de côté et envoie un message émouvant à De La Hoya

in

JC Chvez et son message à la cicatrice de la Hoya. .

Après ce vendredi matin la contagion du coronavirus de cicatrice de la Hoya, la grande campagne mexicaine, Julio Csar Chvez a mis de côté la rivalité avec le Golden Bpy et lui a dédié un message émouvant.

“Mon cher @OscarDeLaHoya Dieu d’abord tu vas bien t’en sortir, tu as gagné des batailles plus fortes. Je te souhaite le meilleur et n’oubliez pas qu’avec une attitude positive, vous gagnez…”, a écrit Chvez sur son compte Twitter.

L’olympien pour les États-Unis était le dernier grand rival de la carrière de Chvez et qui l’a battu à quelques reprises lorsque le Mexicain a fait face à une autre bataille difficile contre les dépendances.