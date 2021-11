Boxe: Kamaru Usman insiste pour combattre Canelo et lvarez se moquent

Kamaru Usman veut affronter Saúl ‘Canelo’ lvarez. . images

Kamaru usman Il n’a pas encore effectué la défense de l’UFC 268 et pense déjà à son prochain objectif dans les sports de combat. Le Nigérian a insisté sur face à Saúl ‘Canelo’ lvarez dans un match de boxe et n’est pas prêt à abandonner le rêve d’avoir une bagarre sans précédent.

Pour le champion poids welter, la possibilité d’un match contre le Mexicain est intéressante et signifierait un succès en pay-per-view : « Quand dans l’histoire avons-nous vu les deux combattants du monde livre pour livre ? Quand ont-ils concouru ? Jamais », a-t-il déclaré lors d’une interview pour DAZN.

« Ce serait le plus grand combat de l’histoire. Découvrez les meilleurs sports de combat livre pour livre et affrontez-vous. Ce serait probablement le plus grand événement de l’histoire »; Usman a ajouté.

Lors de ses derniers combats, l’actuel meilleur UFC, a gagné en popularité pour son amélioration avec la boxe. Cependant, pour le moment les priorités du Guadalajara seraient bien différentes en cas de devenir champion incontesté des 168 livres.

En revanche, après la conférence de presse de mercredi, Álvarez a répondu aux déclarations d’Usman. Interrogé sur les intentions du champion d’Afrique, Canelo a pris avec grâce les paroles de « Nigerian Nightmare ».

Álvarez s’est borné à répondre d’un ton sarcastique et moqueur : « Pay day, pay day. Avec cette expression, il a pratiquement rejeté les intentions du combattant.

