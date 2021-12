BOXE | Kerman : « Flatley est un guerrier, mais nous sommes prêts à tout »

Le moment est venu. Kerman Lejarraga rentre chez lui après plus de deux ans. A Miribilla, où tant de nuits de gloire ont vécu. Et certains amers aussi. Le ‘Morga’s Revolver’ affronte la défense de son titre de champion d’Europe des super-welters contre Jack Flatley vendredi soir à Bilbao (19h30, DAZN). Avouer pour être prêt hâter s’il le faut les douze rounds auxquels le combat est convenu devant ce qu’il considère comme « un guerrier ». Le combattant anglais ne devrait pas tenir ses poings, mais c’est de la théorie. « C’est un oncle fort, qui part à la guerre. Mais nous, quel que soit le plan, nous avons travaillé pour ce qui vient », a déclaré le désormais élève d’Ibon Larrinaga, après avoir quitté la tutelle de Txutxi del Valle, dans la présentation de la fonction. organisé à l’Arena de Bilbao par le promoteur ‘Matchroom’. Ce procès contre Flatley (17-1, 4KOs) sera la première défense de la ceinture continentale que le boxeur basque a conquise le 11 septembre à Barcelone après avoir battu le Français Dylan Charrat par décision majoritaire.

Lejarraga avoue être très motivé « et désireux de se battre à domicile ». En raison du fait de se battre à domicile, le Biscayen (33-2, 25 KO) peut subir une pression supplémentaire, mais il est habitué à faire face à ces circonstances. « Là-haut nous sommes l’arbitre, lui et moi et ceux qui nous frappent, c’est nous. Si je gagne je fêterai avec eux et si je perds je pleurerai avec eux », brandit le combattant de Morga. La présence de quatre mille fans est attendue dans le lieu magique de Miribilla, qui accueillera deux jours plus tard le basket-ball Bilbao-Breogán.

Flatley respire la confiance. Il voit ce duel comme « une grande opportunité, peut-être la plus grande de ma carrière », et suppose que, même si ce sera la première fois que je combats en dehors du Royaume-Uni, « pour remporter une grande victoire à un moment donné, vous devez aller dans la cour de l’adversaire ». « Cela m’encourage encore plus. J’ai vu des vidéos de Kerman et de certaines de ses faiblesses qu’on peut exploiter. Je sais qu’il est très solide, mais je viens faire mon travail », a ajouté l’ancien champion anglais de la division. Lors de la présentation de l’événement, un sixième match de sauvegarde a également été annoncé pour la star, qui affrontera la star britannique émergente Campbell Hatton contre le Hongrois Attila Csereklye.

Dans la soirée une autre ceinture sera également mise en jeu, celle de l’Espagne des super-moyens, entre le champion actuel, le madrilène Damián Biacho et le biscayen Guillermo Rivero. Les combats poids mouche Samuel Carmona-Luis Fernando Villa Padilla (MEX) complètent la gamme. Jonathan Alonso-Mohammed El Marcuochi (BEL), en super-légers ; et Jon Jhader Obregón-Gerome Warburton (GAL), dans la division des poids moyens.