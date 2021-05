Boxe: Khabib Nurmagomedov a refusé 100 millions de dollars pour combattre Floyd Mayweather

Khabib Nurmagomedov préfère la retraite et refuse de combattre Floyd Mayweather. Floyd Mayweather

Khabib Nurmagomedov ne pensez pas à vous battre au moins cette année. La star du MMA préfère profiter de sa retraite et récemment Le manager Ali Abdelaziz a révélé que le Russe avait refusé une large victoire face à Floyd Mayweather lors d’un match de boxe.

Le ‘Money’ a cherché une série de duels et afin de prouver qu’il est le meilleur boxeur de l’histoire, il aura lancé une offre pouvant atteindre 100 millions de dollars pour affronter Nurmagomedov. Cependant, «Eagle» a déclaré que mettre les gants ne faisait pas partie de ses plans.

«Khabib s’est vu offrir 100 millions de dollars après sa retraite pour combattre Floyd Mayweather. Vous pouvez demander à Floyd. Vous pouvez demander à tout le monde. Khabib a dit: «Non, je suis à la retraite. J’ai dit à ma mère que j’étais à la retraite. Je vais tenir parole à ma mère. Si ma mère me disait de me battre à nouveau, je le ferai peut-être. Mais à ce stade, elle m’a dit de ne pas me battre ‘»; Abdelaziz a déclaré lors de la dernière émission de Hotboxin, le Podcast de Mike Tyson.

Le Russe a abandonné la couronne de 155 livres de l’UFC ces derniers mois, après l’échec des tentatives de Dana White pour le convaincre de revenir dans l’octogone. Khabib Il ne s’est pas battu depuis octobre, lorsqu’il a remporté sa 29e victoire à l’UFC 254 après avoir endormi Justin Gaethje.

En contrepartie, Mayweather a réussi à sceller un match d’exhibition contre Logan Paul. Et il envisagera d’annoncer prochainement une revanche contre McGregor, tant que l’Irlandais parviendra à se racheter dans le trilogue contre Dustin Poirier.