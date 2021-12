Boxe : Khabib Nurmagomedov : « Canelo est le meilleur boxeur du monde »

Khabib met en lumière Canelo lvarez. PA

Le sel Álvarez a eu une année 2021 complète. Le combattant mexicain a atteint conquérir le titre des super-moyens être le champion incontesté, battant les noms qui ont dominé la division.

Son triomphe a fait le tour du monde, laissant des milliers d’athlètes se rendre à ses performances,en particulier Khabib Nurmagomedov.L’ancien champion de l’UFC a assuré qu’il était le meilleur boxeur du monde. monde au-dessus de Tyson Fury et Oleksandr Usyk.

« Beaucoup de boxeurs gagnent beaucoup d’argent, c’est-à-dire qu’ils font le tour du monde en offrant de bons spectacles. Mais maintenant comme Joshua, Fury, Usyk, Lomachenko bien sûr Canelo et de nombreux grands noms de la boxe », a-t-il déclaré à CNN.

Peut-être très proche de lui, Usyk et Tyson Fury, mais je pense que Canelo est le numéro un »

Khabib a souligné que le Le mexicain est le meilleur livre pour livre même si Tyson Fury Il a longtemps dominé la catégorie des poids lourds.

« À propos de Canelo, je pense, vraiment, je pense qu’il est le meilleur boxeur du monde en ce moment, le roi livre pour livre. Peut-être très proche de lui, Usyk et Tyson Fury, mais Je pense que Canelo est le numéro un, mais très proche de lui Tyson Fury et Usyk. »

Enfin, Khabib J’ai mentionné que la boxe est toujours le roi du sport contre le MMA, car il a un grand héritage dans le monde.

« Je ne pense pas que la boxe se soit arrêtée, car la boxe était là bien avant leur arrivée arts martiaux mixtes. Savez-vous combien d’années de boxe? Cent vingt, cent cinquante ? La boxe semble être l’un des sports les plus anciens au monde. Et combien d’athlètes, de grands champions, de grands êtres humains la boxe a-t-elle donné aux gens, vous savez ? Et en ce moment, c’est comme si la boxe était en position. »