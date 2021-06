Boxe : Khabib Nurmagomedov ne ferme pas les portes à un combat contre Floyd Mayweather

in

Khabib Nurmagomedov ne finit pas par fermer la porte à la boxe. Instagram : Floyd Mayweather

Khabib Nurmagomedov Il n’a fait aucune tentative de retour dans l’octogone depuis sa retraite, bien que les propositions n’aient pas manqué à la fois de l’UFC et du monde de la boxe, où il a été lié à Floyd Mayweather. Le Russe, originaire du Kazakhstan, a offert son point de vue sur le combat d’exposition entre « Money » et la célébrité Internet Logan Paul.

Pour ce combat, Floyd a fait 100 millions, tandis que Paul en a fait 20. Celui-ci disait ” L’Aigle ” : ” Que puis-je dire ? Ils sont sortis et ont fait de l’argent. C’est une affaire purement commerciale, l’événement n’avait aucun aspect compétitif “Nurmagomedov a souligné, ajoutant : « Le vieux Mayweather est sorti, est entré et a gagné de l’argent. Ils ont fait le show et ont emporté des dizaines de millions” ; dit-il au Mirror.

Il y a quelques dates, Le représentant de Khabib, Ali Abdelaziz, a révélé que celui du Daghestan avait rejeté 100 millions de dollars pour être entré dans un ring avec Mayweather, car il avait promis à sa mère qu’il ne se battrait plus à moins qu’elle ne donne son approbation, ce que le combattant a maintenant confirmé.

“La tentation est toujours là”Nurmagomedov a déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il était tenté d’accepter un combat avec Mayweather. “Il y a eu de telles négociations qu’elles étaient avec l’Arabie saoudite. Ils voulaient que je me batte là-bas. Je ne sais pas, environ 100 millions, mais je ne pense pas que ce soit le montant exact. »