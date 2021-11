BOXE | Kiko Martínez date ses adieux : « Deux défenses de plus et c’est fini »

Kiko Martínez porte fièrement sa ceinture de championne du monde conquis samedi dernier, à Sheffield, contre l’idole locale Kid Galahad. Sa plus grande fierté a été de montrer au monde de la boxe sur le ring que » ce n’est pas un vieil homme « en mettant KO l’Anglais au sixième round du combat. A 35 ans, il est au sommet de la boxe mondiale Et, pour beaucoup, il partage les rangs avec Javier Castillejo en tant que meilleur boxeur espagnol de l’histoire, après avoir remporté une Coupe du monde en deux poids différents.

Pour cela, crois qu’en ce moment c’est le moment de faire tes adieux. « Dans un an, je prendrai ma retraite. Il n’y aura plus de Kiko Martínez. Encore un an de boxe compétitive et c’est fini », révèle le champion du monde IBF AS au poids plume. Ce n’est pas une décision brûlante après avoir conquis le centre mondial il y a moins de 48 heures. C’est une décision mûrement réfléchie. Un an de plus. Et la feuille de route est déjà installée dans sa tête : « Je voudrais faire deux défenses de titre mondial et partir en tant que champion du monde. Un champion du monde ne peut pas se battre tous les trois mois. On parle de une soutenance en mars ou avril et si ça se passe bien, la dernière c’est après l’été ».

Les deux dernières danses de La Sensacion en 2022 et un horizon qu’il aperçoit déjà pas trop loin, qui sera pour lui une nouvelle vie. « Je vais continuer à m’entraîner. je serai toujours un athlète« , assure-t-il. Et professionnellement, il a aussi son chemin clair : « Je serai entraîneur, je m’entraînerai et j’essaierai d’être le meilleur entraîneur du monde« .

