Boxe : KO spectaculaire de Chon Zepeda à Josue Vargas au premier tour

Chon Zepeda remporte la victoire avec un KO impressionnant.

L’emblématique Madison Square Garden de New York s’est déguisé et était rempli de joie ce samedi après l’impressionnant KO de Jos ‘Chon’ Zepeda à Josue Vargas juste au premier tour.

Zepeda s’est montré avec un grand mouvement de taille et c’était la clé pour mal prendre le rival pour connectez-le avec une gauche puissante et envoyez-le immédiatement au pays des rêves.

Vargas a essayé de se lever et de continuer en action mais Chon l’a poursuivi et a consommé la première victoire après l’avoir coincé dans le coin et fait arrêter le combat par l’arbitre. dans la Grosse Pomme.

@ChonZepeda a joué le spoiler ici à New York Quelle façon de remonter dans les rangs des poids mi-moyens juniors @ Boostmobile | # ZepedaVargaspic.twitter.com/sMdZkUxHIF ? Top Rank Boxing (@trboxing) 31 octobre 2021