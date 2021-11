BOXE | La dernière année du champion

Juste une petite coupure cousue sur le sourcil droit et quelques violets sous les yeux. C’est la seule échappatoire qui reste pour Kiko Martinez sur son corps lors de la bataille de samedi dernier contre Kid Galahad à Sheffield (Royaume-Uni). Pendant ce temps, dans les vitrines de son salon il regarde déjà en haut la ceinture poids plume de champion du monde IBF. Un autre de plus.

A 35 ans, La Sensacion assimile les succès et les défaites de manière plus réfléchie. Ses yeux ne brillent plus comme lorsqu’il a fait ses débuts professionnels contre David Casero sur le pont Leganés, en 2004, ou comme quand il a éliminé Bernard Dunne au premier tour, à Dublin, en 2007. Ce titre mondial constitue une réunion avec lui-même, une justification, une zasca dans toute la bouche pour « ceux qui m’appelaient vieuxIls m’ont dit que j’étais fini et que je n’avais plus de niveau pour ces combats… Il y a la ceinture ».

Le KO de Galahad à Sheffield a été une libération. Quelques heures après l’exploit, ne digérant toujours pas complètement le succès, ça se voit en paix. Avec lui-même et avec le monde de la boxe. A tel point qu’il a lancé annoncez dans AS la date de votre retrait: « Un an de plus et Kiko Martínez est fini. Deux autres défenseurs, le premier en mars ou avril. Et après le second, je le quitterai pour être entraîneur. »

365 jours de plus de vie de « moine », comme il l’a dit dans sa première interview après avoir vaincu Galahad. Encore une année d’entraînement sans repos, combiner la salle de gym avec sa propre maison à Torrellano (Alicante), où il a installé un véritable plateau d’entraînement en plein air, près de sa femme et de ses deux filles, entre arbres fruitiers et animaux. Là où le champion est heureux.

Première défense

Une fois que vos plans à court terme ont été décidés vous avez déjà en tête à quoi ressembleront vos prochains mois. Tout d’abord, un mois de « repos » à la Kiko Martínez. Pour se faire une idée, 36 heures après être descendu du ring, aller-retour inclus, J’étais à travers les champs de Torrellano en courant 12 kilomètres « ne pas retenir les liquides ».

Et à partir de là reprendra l’entraînement en vue de la première défense. « C’est deux mois de préparation pour un combat« , explique Martínez. L’Alicante a signé deux autres matchs avec le promoteur anglais Matchroom (Eddie Hearn). Ce sera lui, avec l’entreprise qui guide sa carrière, Maravillabox, qui décidera contre qui, où et quand sera son avant-dernière danse. Kiko a également mûri dans ce domaine. Finies les déclarations dans lesquelles il défiait son prochain rival sans même quitter le ring : « Mes managers décideront. Ça oui, il aimerait « que ce soit en Espagne ».