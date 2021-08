Boxe : la fille de Tyson Fury sort des soins intensifs, mais son combat avec Deontay Wilder est menacé

in

Tyson Fury pourrait annuler son combat avec Deontay Wilder pour la santé de sa fille.

Tyson Fury a dû faire face à l’un des combats les plus importants de leur vie. Votre fille nouveau-née, Athéna, je suis sortie des soins intensifs après avoir eu des complications à sa naissance le 8 août.

Le Gypsy King a posté une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle elle a remercié les soins et l’aide des médecins qui ont permis à la santé de sa fille de s’améliorer au fil des jours. “Dieu merci, merci à tous les médecins et infirmières qui l’ont aidée.”

Même si la situation était meilleure, le père de Tyson, John Fury a été clair en veillant à ce que la priorité absolue de son fils soit la santé de sa petite fille. et que le combat avant Deontay Wilder pourrait être annulé.

@ parisfury1 @ AlderHeyCharitypic.twitter.com / LAN8o61KkG ? TYSON FURY (@Tyson_Fury) 16 août 2021

“Personne ne peut s’attendre à ce qu’un match de boxe ait lieu dans des moments comme celui-ci. La famille est la famille, les affaires sont les affaires et le sport est le sport, mais la famille est avant tout. Si vous êtes un père de famille heureux qui sait que tout va bien à la maison, alors vous pouvez vous battre cette nuit-là », a-t-il déclaré à BT Sports.

Le combat qui est prévu pour le 9 octobre n’est pas un fait et John a mentionné que si la situation de sa petite-fille ne s’améliore pas, il n’y aura pas de tel combat et moins sans formation appropriée.

“Je suis son père et il est dans cette situation et si les problèmes persistent, Nous allons annuler le combat, annuler le combat. Mais nous voulons combattre Wilder, alors j’espère que Tyson pourra bientôt ramener sa fille à la maison. Si tout se passe bien, j’espère que nous commençons le camp le 14 ou le 15 (d’août). Mais sinon, ce n’est qu’un match de boxe et vous pouvez attendre.”