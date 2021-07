Boxe : La folie d’Oscar de la Hoya : “Je compte défier Canelo lvarez si Mayweather ne me venge pas”

in

De la Hoya envisage de défier Canelo Álvarez. PA

Dans le plus pur style Rocky Balboa. L’Américain Oscar de la Hoya s’est entretenu avec ESPN et a révélé son intention de revenir sur le ring, ce qui inclut de défier le meilleur livre pour livre du moment, Saúl ‘Canelo’ lvarez.

“Le plan est de faire un combat en septembre et d’en faire un autre en novembre. Ensuite sur Cinco de Mayo 2022, je défierai le meilleur boxeur du monde, Mayweather, et s’il ne veut pas me donner une revanche, défiez Canelo lvarez “, a avoué le Golden Boy

avec une expression très mexicaine, De la Hoya a révélé la raison pour laquelle il a défié Álvarez: “S’ils veulent me battre, laissez-moi me faire foutre le mieux.”