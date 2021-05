Boxe: La fortune que Canelo Álvarez a remportée pour son combat contre Billy Joe Saunders

Canelo Alvarez. 0 commentairesCommenter

Canelo Alvarez augmenté un peu plus sa grande fortune après le combat contre Billy Joe Saunders. Le Mexicain, qui a ajouté une nouvelle ceinture en le battant, est en ce moment le personnage qui génère le plus d’argent en boxe et leurs combats atteignent généralement 30 millions de dollars. Mais dans le dernier, il a empoché quelque chose de plus et a atteint 35.

Parmi ceux-ci, 15 millions sont garantis en bourse et les 20 autres sont dus à des droits de télévision. Un chiffre bien supérieur à celui de son adversaire. Saunders a gagné environ 5 millions de dollars, chose qui ne lui est pas habituelle mais qu’il a réalisé grâce à cette nomination contre Canelo.

Selon Forbes, le boxeur mexicain a une fortune qui dépasse largement les 140 millions de dollars. Montant qui continuera à se développer car Canelo ne s’arrête pas.

Encore une fois, sa victoire contre l’Anglais le maintient comme la grande référence en boxe et le rival à battre.

