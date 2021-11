Boxe : La limite que Canelo lvarez lui-même n’entend pas franchir : Challenge Tyson Fury chez les poids lourds

Sal ‘Canelo’ lvarez ne passera pas au poids lourd pour défier Tyson Fury. .

Sel ‘Canelo’ lvarez passer au cruiserweight pour affronter Ilunga Makabu pour le titre du World Boxing Council (WBC). Le Mexicain espère devenir champion dans cinq catégories différentes et accroître sa légende. Et bien qu’Eddie Hearn indique qu’il peut se battre contre des poids lourds, la couverture a décidé qu’elle ne serait pas requise jusqu’à cette limite.

Au cours des derniers jours, Hearn avait catalogué dans une interview pour Télévision IFL Quoi voir Canelo se battre même dans la catégorie des poids lourds. « Écoutez, je pourrais monter et me battre en poids lourd. Je veux dire, Usyk n’est pas un poids lourd massif, Trevor Bryant est aussi un champion du monde. Pouvez-vous rivaliser avec ces gars-là? Cruiserweight d’abord, peut-être », avait déclaré le promoteur.

Cependant pour lvarez, le défi de défier même les meilleurs champions des poids lourds semble loin. Il a même décidé que son corps n’atteindrait pas les kilos nécessaires pour combattre dans la division.

Autrefois, en pleine Convention WBC, Canelo avait été interrogé sur la possibilité d’affronter Tyson Fury dans le lourd. Compte tenu de cela, le meilleur livre pour livre du moment n’a pas hésité à écarter cette possibilité, même s’il a jugé qu’avec son entraîneur, Eddy Reynoso, tout pouvait arriver.

« Je pense qu’il y a un an, j’ai dit non au passage au cruiserweight… et nous y sommes. Je ne pense pas (passer au poids lourd), mais je ne suis pas sûr avec Eddy (Reynoso) parfois. Mais je ne suis pas de cet avis. Mon corps ne permettra pas que cela se produise « ; condamné.

Pendant Álvarez vise à consolider la négociation pour monter en mai contre Makabu. Et par la suite, il n’a pas fermé les portes pour défendre ses ceintures de 168 livres contre Jermall Charlo ou Gennady Golovkin.