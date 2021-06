Boxe : la maison de Floyd Mayweather est cambriolée et offre une récompense juteuse pour trouver des voleurs

Une des maisons de Floyd Mayweather à Las Vegas est cambriolée. .

OU ALORSL’une des maisons du boxeur à la retraite controversé Floyd Mayweather, évaluée à environ 10 millions de dollars, a été cambriolée ce vendredi et ‘Money’ a explosé dans les réseaux sociaux, offrant une forte récompense pour retrouver les voleurs.

Selon les publications de Floyd, des sacs de valeur et d’autres effets personnels ont été retirés de son domicile à Las Vegas : “La maison est un sanctuaire, un lieu de paix, de détente et de confort. Quand quelqu’un viole ce sanctuaire, c’est dérangeant et douloureux. . Une de mes maisons a été cambriolée à Las Vegas. Ils ont volé de nombreux sacs à main de valeur et d’autres effets personnels de grande valeur. »

“J’offre une récompense d’au moins 100 000 $ pour toute information menant au retour de mes biens. Le niveau de manque de respect et de cupidité qu’il faut à quelqu’un pour faire cela est insondable. Merci à tous ceux qui apporteront des informations. Que Dieu vous bénisse”, a écrit Mayweather.