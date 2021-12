Boxe : La nouvelle déclaration contre Canelo lvarez : « Il a peur d’affronter David Benavidez »

Canelo lvarez, pointé du doigt pour ne pas avoir combattu David Benavidez. . images

Bien que Sel ‘Canelo’ lvarez se concentre sur la conquête du titre WBC chez cruiserweight, au sein de l’équipe de David Benavidez veulent toujours avoir l’opportunité de relever le défi contre le champion incontesté. Bien qu’ils sachent que l’équipe Canelo continue de mépriser la bagarre.

Compte tenu de l’intérêt nul, Jos Benavidez a critiqué les actions de la couverture et a assuré qu’ils craignaient d’entrer en collision avec son fils. Il a également souligné qu’lvarez devrait accepter le procès pour montrer qu’il est un grand champion à 168 livres.

« Ils disent que David (Benavidez) n’apporte rien à la table, alors qu’est-ce que cela vous dit? Ils courent et ils ont peur de combattre David Benavidez. C’est un combat dangereux pour eux et ils ne veulent pas accepter ce défi. Ce sont des excuses de merde. Comme je l’ai dit, si vous n’étiez pas si sûr de pouvoir battre David, pourquoi ne pas faire le salaire et acheter ce combat et gagner beaucoup d’argent ? Parce qu’il va vendre beaucoup de billets », a-t-il déclaré lors d’une interview pour YSM Sports Media.

Il a également critiqué la décision d’affronter Makabu chez les cruiserweight, où il a souligné que ce ne serait pas un grand succès pour le Mexicain : « C’est un grand duel pour combattre David. Personne ne connaît le garçon africain (Ilunga Makabu). Suis-je intéressé à voir ce combat? Non. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ce combat.

Se battre contre Benavidez est un défi dangereux, c’est pourquoi ils ne veulent pas l’accepter «

-Jos Benavidez

Benavidez a souligné que dans le classement, ils sont bien placés et méritent la possibilité de jouer au moins un des titres. Cependant, il a assuré que les excuses demeurent.

« Pourquoi (Canelo Team) se bat-il jusqu’au cruiserweight et ne se bat pas à 168 ? Pensez-vous qu’il vaut mieux combattre les Africains que combattre David ? Nous sommes numéro un, et il ne veut pas se battre. Je ne comprends pas ».

Enfin, je réitère qu’ils sont désormais concentrés sur le combat contre David Leimieux et plus tard ils chercheront à se mesurer à Álvarez, ce n’est donc pas une priorité pour le premier semestre 2022 : « Nous ne sommes pas inquiets pour lui pour le moment. Nous affronterons David Lemieux, et nous sommes concentrés sur ce que nous faisons. Je me fiche de ce que fait Canelo. Avec un peu de chance, laissez tomber toutes ces ceintures et nous les poursuivons », a-t-il conclu.