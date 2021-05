Boxe: la WBO force Anthony Joshua et Oleksandr Usyk à se battre pour le titre des poids lourds

Anthony Joshua face à Oleksandr Usyk.

La division poids lourd continue de faire face à des problèmes d’organisation. Après le combat entreAnthony Joshua et Tyson Fury par l’unification de la division, le L’OMB a ordonné une défense obligatoire du sceptre de Josué avant Oleksandr Usyk.

Par une déclaration, l’organisation a rejeté l’extension faite par Eddie Hearn dans lequel on lui a demandé de faire le point sur la situation de Joshua, étant vendredi la date limite et n’ayant pas de réponse ferme, j’ordonne que le combat ait lieu.

“Veuillez noter que le mercredi 19 mai 2021, ce comité a émis un avis de justification à M. Eddie Hearn au nom du champion poids lourd WBO Anthony Joshua, demander votre statut dans les 48 heures suivant la publication des raisons pour lesquelles le comité ne devrait pas ordonner le début des négociations entre les challenger obligatoire Oleksandr Usyk et Anthony Joshua “dit la déclaration.

Hearn avait demandé une extension à garder Joshua libre de continuer à chercher le combat avec Fury, mais l’organisation l’a rejeté.

“Conformément à notre ordre du vendredi 21 mai 2021, M. Eddie Hearn a soumis une correspondance par courrier électronique demandant une prolongation jusqu’au lundi 24 mai 2021 à 9h00 (HNE) pour discuter de la question et d’autres questions liées à Anthony Joshua. Considérant que le conseiller juridique de l’équipe Usyk, M. Patrick English, a soumis une correspondance par courriel s’opposant à la demande de M. Hearn et faisant valoir que ce qui précède est déraisonnable et que Usyk a le droit de faire valoir ses droits en tant que challenger obligatoire et, par conséquent, M. Joshua exécutera son ordre ou annulera le titre. “

Osyk était le combattant obligatoire de Joshua depuis 2019, Mais il a dû se retirer pour que Joshua puisse défendre le titre de la IBF contre Kubrat Pulev, Bien que le combat ait été retardé, les Britanniques ont remporté la victoire en décembre 2020 au neuvième round.

La le prochain combat pour Joshua était Osyk, mais des rumeurs ont immédiatement surgi selon lesquelles Joshua affrontera Fury en se retirant à nouveau. pour que cela ait lieu le 14 août, mais avant les controverses avec Wilder, la WBO a pris des mesures sur la question et a ordonné qu’ils se fassent face.

Joshua a maintenant dix jours pour s’entendre avec Usyk et son camp avant le combat est envoyé à une audience d’enchères immédiate.