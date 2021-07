Boxe : Lamar Odom aura son deuxième combat le 10 octobre, à Miami

Lamar Odom va se battre à nouveau dans un match de boxe

L’immersion des célébrités dans le monde de boxe est une réalité. La Famille Paul ils sont les exposants maximaux de cette tendance au combat. Une fois vu qu’un Influenceur combattre contre l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps, car témoin d’un combat d’un basketteur ce n’est pas si bizarre.

A moins que votre nom soit Lamar Odom, un ancien Laker qui a frôlé la mort à cause de ses problèmes de drogue. Le joueur a saisi cette seconde chance et vous n’allez pas le gaspiller. Ce n’est pas non plus le premier match de Odom, l’aile pvot fait face au passé 12 juin à Atlantic City, contre la pop star Aaron charretier, qui était deux fois plus grand. Odom a remporté la victoire au deuxième tour par KO.

L’idée de la boxe des célébrités est développée par Damon Feldman. Le promoteur engage généralement des célébrités pour ses événements de boxe. “Je suis le pionnier de cela, Je savais et je sais comment mettre cela ensemble. Je suis comme Dana White dans UFC. C’est mon entreprise, je l’ai construite et je cherche à créer une très bonne plateforme “, a ajouté Feldman à propos de son projet.

Eh bien, après sa victoire contre Aaron Carter, le double champion NBA va faire son deuxième combat. La date est déjà annoncée, le lieu aussi, même s’il manque le plus important, le rival à affronter. Damon Feldman l’a annoncé dans une interview pour TMZ: “Je suis excité parce que Lamar Odom vient de signer le contrat pour lui 10 octobre à Miami. C’est parti, mec. Qui va s’avancer ?”

Ces derniers jours, une polémique a retenti très fort. C’est normal, Protagonistes ils sont trois types de catégorie, avec une histoire romantique entre les deux, pour pimenter le histoire.

Khlo kardashian a posté une photo de bikini sur Instagram, suscitant une réponse de son ex-mari Lamar Odom. Un geste qui n’a pas été très bien accueilli par un ancien partenaire de Khlo, le joueur du Boston Celtic, Tristan Thompson. Le pvot a répondu comme suit à la réaction de Odom: “Dieu t’a ramené la première fois. Joue si tu veux, des résultats différents.”

Bien que la probabilité est pratiquement nul, puisque Tristan Thompson est toujours un joueur actif. Un combat entre deux joueurs de la NBA ce serait une revendication très juteuse pour le public. L’histoire romantique qui se cache derrière revalorise le combat.