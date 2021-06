Boxe: Lamar Odom met KO Aaron Carter dans un match de boxe inégal et surréaliste

Boxe L’ancien joueur de la NBA a assommé le chanteur avec un fort impact au visage au deuxième round

Aron Carter et Lamar Odon qui se sont affrontés dans un combat de Marca

Lamar Odom, deux fois champion NBA et l’un des personnages les plus controversés du sport au cours des dernières décennies, est revenu pour réclamer la lumière des projecteurs d’aujourd’hui bien que cette fois cela n’ait rien à voir avec ses problèmes extra-sportifs.

Qui que ce soit Meilleur sixième homme de la NBA en 2011 a annoncé en janvier dernier que sa prochaine aventure professionnelle était de monter sur le ring pour face à Aaron Carter, chanteur et frère de l’ancien membre des Backstreet Boys Nick Carter, dans un match de boxe.

Un combat, organisé par le promoteur Celebrity Boxing et organisé au Showboat Casino d’Atlantic City, qui s’est terminé au deuxième tour lorsque Odom, 41 ans, a lâché sa main gauche et son poing a touché le visage du chanteur., qui est tombé au sol donnant la victoire par KO à l’ancien joueur des Lakers, Clippers, Mavericks, Heat et Baskonia, entre autres.

Lamar Odom continue de récupérer des pans d’une vie qui était sur le point d’être écourtée en à cause d’une overdose dans un bordel de Las Vegas. Un épisode dans lequel il était au bord de la mort – il a subi plusieurs accidents cérébraux et jusqu’à six arrêts cardiaques – et qui l’a amené à se lever et à mettre fin à une vie d’addictions.