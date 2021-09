Boxe : l’aveu choquant de Manny Pacquiao : “J’ai toujours eu envie de mettre fin à mes jours”

in

Manny Pacquiao parle de ses problèmes de santé mentale après avoir annoncé sa retraite de la boxe. .

Manny Pacquiao Il a annoncé sa retraite de la boxe pour se concentrer sur sa candidature à la présidence philippine. Lors de l’interview dans laquelle il a annoncé sa retraite en tant que combattant, le ‘Pac-Man’ choquer ses followers en parlant de problèmes de santé mentale qu’il a vécu tout au long de sa vie.

La légende de la boxe disait que à une occasion, il a pensé au suicide, après avoir repensé divers aspects de sa vie. Cependant, Il a dit qu’après cela, il avait cherché différentes façons de poursuivre son chemin.

“J’étais seul dans ma chambre en Amérique pour un combat. Je lisais ce livre intitulé ‘Vivre avec un but’ et je lisais aussi la Bible. À ce moment-là, j’ai eu envie de mettre fin à ma vie parce que je me repentais de mes péchés. J’étais seul dans ma chambre et je pleurais de manière incontrôlable”, a-t-il confié à ToniTalks.

“Je voulais mettre fin à ma vie parce que j’étais désolé pour mes péchés”

– Manny Pacquiao

Pacquiao a souligné que la façon dont il traitait sa santé mentale était la religion. Même si Il a ajouté que pendant des années, il s’était efforcé de sortir de la dépression. En attendant, il a souligné qu’il était reconnaissant pour la façon dont il a laissé un héritage à la boxe.

“J’étais un coureur de jupons, un ivrogne, un joueur, tout ça. Les mots qui sortaient de ma bouche étaient de la mauvaise volonté. Je me sentais petit. Il était à genoux, face au sol, alors qu’il était seul. Après cela, j’ai demandé une étude biblique », a-t-il poursuivi.

Le Philippin, qui était champion de huit divisions, a clôturé son cycle de combattant après avoir perdu une décision face à Yordenis Ugs pour le titre WBA des super poids welters. Malgré les spéculations sur une éventuelle revanche, ‘Pac-Man’ a décidé de fermer la porte.