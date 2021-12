Boxe le 10 décembre à Ciudad Nezahualcóyotl, État de Mexico

Le policier et champion latin Alberto « Alacrán » Ruiz reviendra à l’activité et dans le virage stellaire le 10 décembre lorsqu’il affrontera Pedro Iván Bernal, lors de la soirée « LibraXLibra » qui sera présentée par Chiquita González Boxing et PHILLIPS – ASSA ABLOY, le meilleure marque livre pour livre.

Ce sera la salle Marbet de la ville de Nezahualcóyotl, État de Mexico, la scène qui ouvrira à nouveau ses portes aux fans pour recevoir cette soirée intéressante qui sera diffusée en direct sur TVC Deportes. Les billets sont en vente dans ledit bâtiment, 4e Av. 34 Col. Benito Juárez, à Ciudad Neza.

Le « Alacrán » Ruiz, qui vient de remporter le titre latin des poids légers du World Boxing Council (WBC), apparaîtra dans un combat sans titre en jeu contre Bernal, qui veut ruiner le moment du monarque.

Avec une fiche de 11-3, huit par élimination directe, l’élément également du Secrétariat de la sécurité citoyenne de Mexico cherchera à démontrer sa qualité sur le ring et de meilleures opportunités, et Bernal (8-1-2) est le cible maintenant.

Le co-événement principal sera féminin, où Elizabeth « Polvorita » Cruz tentera de remporter une nouvelle victoire lorsqu’elle affrontera Cindy Corona, six rounds au poids paille.

La « Polvorita » (6-1) a triomphé par KO technique lors de sa dernière apparition avec « Chiquita Boxing », une situation qui l’a motivée et qu’elle cherchera à répéter contre Corona (5-1), qui tentera de surprendre les favori.

Dans un procès léger en six rounds, Eduardo « Lalito » Martínez (7-1) affrontera Eduardo Meza (2-2); Raúl Gómez (2-0), pour sa part, veut rester invaincu dans sa carrière naissante lorsqu’il affronte Saith Fuentes (1-0), quatre tours au poids convenu de 75 kilogrammes.

Aarón de la Cruz, quant à lui, aura Rubén Meléndez comme rival, quatre tours en poids mouche; tandis qu’Isaac « Chato » Cárdenas (1-0) affrontera la recrue Ignacio Sanguino, dans un super poids coq en quatre rounds.

Aussi, ils échangeront des coups Juan Escobedo (2-0) et Cristian López (1-1), dans la même distance en poids plume.

Chiquita González Boxing et PHILLIPS – ASSA ABLOY, la meilleure marque de cadenas et de serrures au Mexique, restent déterminés à soutenir les jeunes promesses de boxe et à réactiver les activités sportives au milieu de la reprise de Covid-19.