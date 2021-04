Boxe: Le chiffre exorbitant qu’Anthony Joshua et Tyson Fury vont gagner pour leurs combats en Arabie Saoudite

Amthony Joshua et Tyson Fury pourraient se rencontrer au second semestre pour l’unification des poids lourds. AP

La le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury aura lieu cette année, Malgré les divers revers auxquels l’organisation a dû faire face et tout indique que L’Arabie saoudite serait la destination finale de la bataille pour l’unification des poids lourds.

Comme si cela ne suffisait pas chiffre exorbitant accompagnerait la décision des champions pour mener le combat dans les terres asiatiques. Puisque selon les rapports ESPN,Fury et Joshua pourraient gagner jusqu’à 75 millions de dollars après avoir scellé l’accord.

Ce chiffre serait l’accord le plus lucratif signé par AJ de sa carrière. Seulement le Les frais de site pour le match revanche impliquant Andy Ruiz et Joshua étaient d’environ 60 millions.

Afin de l’accord de 150 millions répartis entre les combattants, des montants supplémentaires seront également réservés pour couvrir le reste des dépenses du panneau d’affichage. Entre eux les duels préliminaires ou logement pour chaque équipe.

Cependant, la signature de l’accord a été retardée, car le rapport indique qu’ils attendent toujours le contrat définitif de manière formelle. Jusqu’à présent, tout a été sous forme de brouillons.

Au contraire, le combat entre Anthony et «Gypsy King» aura lieu en juillet ou août de cette année. On s’attend à ce qu’en plus de cette confrontation, il puisse y avoir un combat revanche.