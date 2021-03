Boxe: Le combat entre Andy Ruiz et Chris Arreola est retardé mais … a déjà son siège

Le combat entre Andy Ruiz Jr et Chris Arreola retarde leur combat. .

Le retour tant attendu d’Andy Ruiz sur le ring Je vais devoir attendre encore un mois et est-ce que le lutte contre Chris Arreola Il a été retardé jusqu’en mai, bien qu’ils aient déjà une date définie.

Selon les rapports d’ESPN, le combat qui était prévu pour le 24 avril, il a été déplacé au 1er mai pour le paiement par événement Premier Boxing Champions, qui aura lieu au Dignity Healt Sports Park abrite le Los Angeles Galaxy de la MLS, où il pourrait y avoir un public.

Le changement de date entraînerait également des modifications pour la confrontation entre Luis Nery et Brandon Figueroa, qui était prévu pour le 1er mai et ira maintenant à 15 ou une semaine plus tôt.

Ce sera le retour de Andy Ruiz après sa défaite en Arabie saoudite contre Anthony Joshua, dans lequel j’ai perdu les sceptres du lourd. Depuis, l’Américain mexicain a rejoint l’équipe Canelo pour améliorer son physique et revenir à son meilleur niveau.