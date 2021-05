Boxe: le côté le plus attentionné de Conor McGregor: faites un don de 10 000 $ à un événement caritatif de boxe en fauteuil roulant

Conor McGregor fait un don pour une carte de boxe en fauteuil roulant. .

ÀConor McGregorPlusieurs fois il a donné la note pour ses élans de ton, cette fois il faut reconnaître le beau geste qu’il a eu. ‘Le fameux’ a fait don de 10000 euros pour un événement caritatif, qui n’est rien de plus qu’un match de boxe en fauteuil roulant entre le double médaillé olympique Paddy barnes et la star des réseaux sociaux Timothée Stevo.

Ce dernier, en 2005, a été Paralysé à partir de la taille dans un accident de la circulation impliquant de l’alcool, et dans lequel malheureusement un de ses amis est mort. Barnes et Timothy s’affronteront dans un match de chaise dont l’objectif est de collecter des fonds pour l’Irish Wheelchair Association (Irish Wheelchair Association) et ont reçu un énorme coup de pouce grâce à l’intervention de McGregor, car la star de l’UFC a non seulement fait un don généreux, mais a partagé la cause qu’il parraine sur ses réseaux sociaux.

Stevo Timothy dit que le combat donnera à Paddy Barnes une idée de ce que c’est que d’être dans un fauteuil roulant et il espère réaliser une bonne performance. L’humoriste se prépare à ce combat, et son objectif est de “avoir l’opportunité de montrer que les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent faire tout ce qu’ils veulent, et aussi briser le stéréotype selon lequel nous sommes impuissants et méritons la miséricorde”.

Timothy a dit du geste de McGregor : “Ce n’est même pas l’argent, c’est juste que votre don intéressera d’autres personnes Et évidemment, cela aidera à récolter autant que nous le pourrons.”

Il y a quelques dates, ‘The Notorious’ a fait un don de 500 000 $ au ‘Boys and Girls Club of Acadiana’, à Lafayette, où réside son prochain rival, Dustin Poirier. Ce dernier l’avait accusé d’avoir rompu sa promesse de faire don de ce montant à sa fondation, et McGregor a assuré qu’il n’avait reçu aucun plan en la matière précisant la destination de son argent. Après le litige, « The Notorious » a choisi de remettre le montant indiqué à une autre entité.