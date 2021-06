Boxe : le coup de Scar de la Hoya à Canelo lvarez : “Il est fort mais le pouvoir ne gagne pas les combats, c’est un Ricardo Mayorga”

Oscar de la Hoya poursuit ses attaques contre Canelo lvarez. . images

cicatrice de la hoya continue avec ses critiques de Sal ‘Canelo’ lvarez. L’ancien promoteur du tapato a parlé de ses qualités, mais Il a souligné que sa force n’est pas toujours critique pour assurer un combat.

L’homme en or’ Je me suis souvenu de l’affrontement contre Floyd Mayweather Et bien qu’il ait souligné qu’Álvarez a évolué, il affirme que cela nécessite de travailler sur son intelligence. en plus il ne pouvait s’empêcher de le comparer à son ancien rival Ricardo Mayorga.

“Je pense que Canelo est comme un Mayorga, il est fort, il est fort comme un bœuf, mais fort il ne gagne pas les combats, et Floyd Mayweather l’a fait paraître lorsqu’il l’a affronté en 2013. La puissance de frappe ne gagne pas les combats “; mention pour FightHype.com

Il s’est assuré que l’expérience à l’intérieur du ring permet aux combattants de lire les mouvements et les combinaisons, aussi puissants qu’ils puissent paraître : “Tous les combattants progressent et apprennent quelques trucs ici et là. Je pense qu’il a plus de puissance de frappe, Canelo est plus fort. Mais encore une fois, le pouvoir ne gagne pas les combats quand vous y êtes. Avec un combattant d’élite comme Floyd, comme moi, quelqu’un qui voit venir les coups » ; condamné.

L’ancien champion prépare son retour sur le ring. Le 11 septembre, il affrontera Vitor Belfort dans ce qui sera un match d’exhibition. Il a par la suite annoncé son intention de monter sur le ring contre Anderson Silva.