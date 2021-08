Boxe : le Covid exclut David Benavidez de son combat du 28 août contre le Vénézuélien Jos Uzcategui

Paul Pogba de Manchester United a fourni quatre passes décisives ce midi alors que les Reds ont dépassé Leeds United 5-1 dans un Old Trafford bondé. Selon Statman Dave, c’est plus de passes décisives qu’il n’en a obtenu sur l’ensemble de 2020/21 et sur l’ensemble de 2019/20. Paul Pogba a plus de passes décisives en […] More